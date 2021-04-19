Порт всегда можно забрать обвинив собственника в неуплате налогов. Потому на такие вещи такая низкая цена - потому как продают не сам порт, а право им попользоваться до смены властей
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 січ, 2025 13:22
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 28 січ, 2025 14:20
Re: Ринок ОВДП
Ну що панове через тиждень будуть на аукціоні доларові ОВДП. Готуємось таритись!
Додано: Сер 29 січ, 2025 11:31
Подскажите, а можно ОВГЗ из одного банка в другой перевести на обслуживание? Я знаю только перевод с одного хранителя на другой, может ещё какая-то есть?
Додано: Сер 29 січ, 2025 11:37
Не понятно зачем ещё какой-то вид перевода. Что такое "обслуживание" сверх хранения и выполнения надлежащих переводов средств при выплатах Минфина? Чтобы на учёте стояли у одного брокера, а выплаты Минфин переводил какому-то другому? Один брокер выписки давал за другого?
Додано: Сер 29 січ, 2025 14:13
Різке масивне підняття ставок ОВДП (грн) в Приваті -
Додано: Чет 30 січ, 2025 11:41
Re: Ринок ОВДП
Як в Приваті купити ОВДП? Всюди "Купівля UA*** За даним цінним папером відсутні котирування на біржовому ринку". І так по всіх ОВДП
Додано: Чет 30 січ, 2025 12:15
Дюрі-бачі Купляйте без котирувань. Обирайте к-ть, звідки платити і т.д.
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