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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:22

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Белгород-Днестровский порт недавно толкнули после очередного снижения цены.
Порт всегда можно забрать обвинив собственника в неуплате налогов. Потому на такие вещи такая низкая цена - потому как продают не сам порт, а право им попользоваться до смены властей
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:20

Re: Ринок ОВДП

Ну що панове через тиждень будуть на аукціоні доларові ОВДП. Готуємось таритись!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:37

ihorsic, а шо, кратный девал намечается, зачем нам валютка на 3 мес?
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:31

Подскажите, а можно ОВГЗ из одного банка в другой перевести на обслуживание? Я знаю только перевод с одного хранителя на другой, может ещё какая-то есть?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:37

  asti написав:Подскажите, а можно ОВГЗ из одного банка в другой перевести на обслуживание? Я знаю только перевод с одного хранителя на другой, может ещё какая-то есть?

Не понятно зачем ещё какой-то вид перевода. Что такое "обслуживание" сверх хранения и выполнения надлежащих переводов средств при выплатах Минфина? Чтобы на учёте стояли у одного брокера, а выплаты Минфин переводил какому-то другому? Один брокер выписки давал за другого?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:13

Різке масивне підняття ставок ОВДП (грн) в Приваті - https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=privatbank
https://next.privat24.ua/bonds/list
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 00:26

greenozon Дякую друже.
Ще на пару пунктів подешевшали.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:16

greenozon
Вот если бы они еще в Дию зашли, цены бы им не было :)
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:41

Re: Ринок ОВДП

Як в Приваті купити ОВДП? Всюди "Купівля UA*** За даним цінним папером відсутні котирування на біржовому ринку". І так по всіх ОВДП
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:15

Дюрі-бачі Купляйте без котирувань. Обирайте к-ть, звідки платити і т.д.
Ой+
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  #<1 ... 734735736737
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