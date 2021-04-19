RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 735736737738>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:22

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Белгород-Днестровский порт недавно толкнули после очередного снижения цены.
Порт всегда можно забрать обвинив собственника в неуплате налогов. Потому на такие вещи такая низкая цена - потому как продают не сам порт, а право им попользоваться до смены властей
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:20

Re: Ринок ОВДП

Ну що панове через тиждень будуть на аукціоні доларові ОВДП. Готуємось таритись!
ihorsic
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:37

ihorsic, а шо, кратный девал намечается, зачем нам валютка на 3 мес?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6076
З нами з: 05.05.21
Подякував: 470 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:31

Подскажите, а можно ОВГЗ из одного банка в другой перевести на обслуживание? Я знаю только перевод с одного хранителя на другой, может ещё какая-то есть?
asti
 
Повідомлень: 4134
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:37

  asti написав:Подскажите, а можно ОВГЗ из одного банка в другой перевести на обслуживание? Я знаю только перевод с одного хранителя на другой, может ещё какая-то есть?

Не понятно зачем ещё какой-то вид перевода. Что такое "обслуживание" сверх хранения и выполнения надлежащих переводов средств при выплатах Минфина? Чтобы на учёте стояли у одного брокера, а выплаты Минфин переводил какому-то другому? Один брокер выписки давал за другого?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:13

Різке масивне підняття ставок ОВДП (грн) в Приваті - https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=privatbank
https://next.privat24.ua/bonds/list
greenozon
 
Повідомлень: 16390
З нами з: 01.06.14
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 00:26

greenozon Дякую друже.
Ще на пару пунктів подешевшали.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 23.11.14
Подякував: 762 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:16

greenozon
Вот если бы они еще в Дию зашли, цены бы им не было :)
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 22.07.21
Подякував: 38 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:41

Re: Ринок ОВДП

Як в Приваті купити ОВДП? Всюди "Купівля UA*** За даним цінним папером відсутні котирування на біржовому ринку". І так по всіх ОВДП
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 29.07.22
Подякував: 790 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:15

Дюрі-бачі Купляйте без котирувань. Обирайте к-ть, звідки платити і т.д.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7081
З нами з: 19.04.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 735736737738>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 2491
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2246
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 94869
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.