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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 735736737738
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:58

  greenozon написав:Різке масивне підняття ставок ОВДП (грн) в Приваті - https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=privatbank
https://next.privat24.ua/bonds/list

Наприклад, для UA4000230635
Різниця з Сенсом -- 1.49грн/шт, тобто на закупі в 100 обліжок = 149 грн, що повністю нівелюється розширеним (для спекулів) онлайн-функціоналом Сенса :P :P
Але для чисто строкового купи/викупи та за свої -- треба брати :!:

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:59

  Amethyst написав:Наприклад, для UA4000230635
Різниця з Сенсом -- 1.49грн/шт, тобто на закупі в 100 обліжок = 149 грн, що повністю нівелюється розширеним (для спекулів) онлайн-функціоналом Сенса :P :P

А що такого розширеного в Сенсі, чого немає в Приваті?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:11

  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:Наприклад, для UA4000230635
Різниця з Сенсом -- 1.49грн/шт, тобто на закупі в 100 обліжок = 149 грн, що повністю нівелюється розширеним (для спекулів) онлайн-функціоналом Сенса :P :P

А що такого розширеного в Сенсі, чого немає в Приваті?

А як в Приваті проходить достроковий продаж, і як можна проаналізувати ціну дострокової продажі до самої покупки?

ПС. Я отут https://privatbank.ua/ovdp поковирявся ((
Amethyst
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  #<1 ... 735736737738
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