Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Amethyst
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:59
Amethyst написав:
Наприклад, для UA4000230635
Різниця з Сенсом -- 1.49грн/шт, тобто на закупі в 100 обліжок = 149 грн, що повністю нівелюється розширеним (для спекулів) онлайн-функціоналом Сенса
А що такого розширеного в Сенсі, чого немає в Приваті?
ramzes4
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:11
ramzes4 написав: Amethyst написав:
Наприклад, для UA4000230635
Різниця з Сенсом -- 1.49грн/шт, тобто на закупі в 100 обліжок = 149 грн, що повністю нівелюється розширеним (для спекулів) онлайн-функціоналом Сенса
А що такого розширеного в Сенсі, чого немає в Приваті?
А як в Приваті проходить достроковий продаж, і як можна проаналізувати ціну дострокової продажі до самої покупки?
ПС. Я отут
https://privatbank.ua/ovdp
поковирявся ((
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6077
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Подякували: 1186 раз.
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