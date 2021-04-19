Наприклад, для UA4000230635 Різниця з Сенсом -- 1.49грн/шт, тобто на закупі в 100 обліжок = 149 грн, що повністю нівелюється розширеним (для спекулів) онлайн-функціоналом Сенса Але для чисто строкового купи/викупи та за свої -- треба брати
Там, де ви ковирялися вказана Дохідність купівлі. Підставляєте у формулу для потрібної бумаги і отримуєте ціну викупу на бажану дату. Якщо вже володієте бумагами, купленими через Приват24, ціна вказана у портфелі (меню "Цінні папери"). Наприклад, для UA204150 1067,41 грн на 31/01/25 (відповідає 15.5%, як вказано на https://privatbank.ua/ovdp)
Там, де ви ковирялися вказана Дохідність купівлі. Підставляєте у формулу для потрібної бумаги і отримуєте ціну викупу на бажану дату. Якщо вже володієте бумагами, купленими через Приват24, ціна вказана у портфелі (меню "Цінні папери"). Наприклад, для UA204150 1067,41 грн на 31/01/25 (відповідає 15.5%, як вказано на https://privatbank.ua/ovdp)
Але у Сенса (та і у ІКУ) це на декілька порядків зрозуміліше відображається і робиться у 2 кліки на смарті І маржа купи/продай якось спокійніше/розумніше виглядає