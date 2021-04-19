Наприклад, для UA4000230635 Різниця з Сенсом -- 1.49грн/шт, тобто на закупі в 100 обліжок = 149 грн, що повністю нівелюється розширеним (для спекулів) онлайн-функціоналом Сенса Але для чисто строкового купи/викупи та за свої -- треба брати
Там, де ви ковирялися вказана Дохідність купівлі. Підставляєте у формулу для потрібної бумаги і отримуєте ціну викупу на бажану дату. Якщо вже володієте бумагами, купленими через Приват24, ціна вказана у портфелі (меню "Цінні папери"). Наприклад, для UA204150 1067,41 грн на 31/01/25 (відповідає 15.5%, як вказано на https://privatbank.ua/ovdp)
Там, де ви ковирялися вказана Дохідність купівлі. Підставляєте у формулу для потрібної бумаги і отримуєте ціну викупу на бажану дату. Якщо вже володієте бумагами, купленими через Приват24, ціна вказана у портфелі (меню "Цінні папери"). Наприклад, для UA204150 1067,41 грн на 31/01/25 (відповідає 15.5%, як вказано на https://privatbank.ua/ovdp)
Але у Сенса (та і у ІКУ) це на декілька порядків зрозуміліше відображається і робиться у 2 кліки на смарті І маржа купи/продай якось спокійніше/розумніше виглядає
Amethyst написав:Але у Сенса (та і у ІКУ) це на декілька порядків зрозуміліше відображається і робиться у 2 кліки на смарті І маржа купи/продай якось спокійніше/розумніше виглядає
Згоден, але ІКУ, наприклад, виставляє дохідності, які програють Привату. В той же час з ІКУ я можу вивести кошти без комісії, Приват дає котирування не на "сьогодні", а "наступний робочий день". Привата немає в Дії. Можна продовжувати і продовжувати... у кожного свої + та -
Сьогодні пробував декілька раз купити в сенса в дії, так дія підпис ніяк, а півгодини і все - вчасно не забрав. Потім в кінто, з підписом те саме, але очікує вже купи часу підписання. Взагалі дія підпис найгірше що є в дії, а може і в ширших масштабах. Вже би через відпечаток пальця, чи ще якусь альтернативу запустили.