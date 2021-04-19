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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 736737738739
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:23

  moveton написав:
  Ой+ написав:Взагалі дія підпис найгірше що є в дії, а може і в ширших масштабах. Вже би через відпечаток пальця, чи ще якусь альтернативу запустили.

Отпечаток пальца на входе в Дию, но этого типа маловато. Ещё вариантов биометрической "якось альтернативи" не очень просматривается. А что с Дияпидписом такого ужасного? Я ещё понимаю первая версия, которая требовала головой вертеть, была тяжковата в использовании. Но то, что сейчас, идентифицирует за секунды же в условиях самого минимального освещения и такой себе камеры (во всяком случае приложение от Идеи на том же смартфоне сказало, что плоховато меня видит, поэтому зуськи мне, а не пустить в приложение). Летом палец протирать, чтобы сканер отпечатка его опознал, подольше бывает.


Та не, дружина по півгодини посміхається та кліпає. Тому кому, як повезе.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:49

  ukr0014959 написав:
  moveton написав:
  Ой+ написав:Взагалі дія підпис найгірше що є в дії, а може і в ширших масштабах. Вже би через відпечаток пальця, чи ще якусь альтернативу запустили.

Отпечаток пальца на входе в Дию, но этого типа маловато. Ещё вариантов биометрической "якось альтернативи" не очень просматривается. А что с Дияпидписом такого ужасного? Я ещё понимаю первая версия, которая требовала головой вертеть, была тяжковата в использовании. Но то, что сейчас, идентифицирует за секунды же в условиях самого минимального освещения и такой себе камеры (во всяком случае приложение от Идеи на том же смартфоне сказало, что плоховато меня видит, поэтому зуськи мне, а не пустить в приложение). Летом палец протирать, чтобы сканер отпечатка его опознал, подольше бывает.


Та не, дружина по півгодини посміхається та кліпає. Тому кому, як повезе.

Я вчора взагалі якусь неймовірну к-ть часу витратив безтолку. Сьогодні також уже пару спроб мимо. Але можна глянути відгуки в плеймаркеті - які масові скарги саме на дію підпис, це значить проблема масова.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:05

Re: Ринок ОВДП

  ukr0014959 написав:Та не, дружина по півгодини посміхається та кліпає.


Вас не турбує, що посміхається та кліпає не Вам? ))
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:10

дія підпис

я зрозумів, що швидкий підпис в дії дуже залежить від якості самого смартфону а також близкості і чіткості фокусу лиця в зеленій рамці
lavua67
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