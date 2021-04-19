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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 736737738739
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:23

  moveton написав:
  Ой+ написав:Взагалі дія підпис найгірше що є в дії, а може і в ширших масштабах. Вже би через відпечаток пальця, чи ще якусь альтернативу запустили.

Отпечаток пальца на входе в Дию, но этого типа маловато. Ещё вариантов биометрической "якось альтернативи" не очень просматривается. А что с Дияпидписом такого ужасного? Я ещё понимаю первая версия, которая требовала головой вертеть, была тяжковата в использовании. Но то, что сейчас, идентифицирует за секунды же в условиях самого минимального освещения и такой себе камеры (во всяком случае приложение от Идеи на том же смартфоне сказало, что плоховато меня видит, поэтому зуськи мне, а не пустить в приложение). Летом палец протирать, чтобы сканер отпечатка его опознал, подольше бывает.


Та не, дружина по півгодини посміхається та кліпає. Тому кому, як повезе.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:49

  ukr0014959 написав:
  moveton написав:
  Ой+ написав:Взагалі дія підпис найгірше що є в дії, а може і в ширших масштабах. Вже би через відпечаток пальця, чи ще якусь альтернативу запустили.

Отпечаток пальца на входе в Дию, но этого типа маловато. Ещё вариантов биометрической "якось альтернативи" не очень просматривается. А что с Дияпидписом такого ужасного? Я ещё понимаю первая версия, которая требовала головой вертеть, была тяжковата в использовании. Но то, что сейчас, идентифицирует за секунды же в условиях самого минимального освещения и такой себе камеры (во всяком случае приложение от Идеи на том же смартфоне сказало, что плоховато меня видит, поэтому зуськи мне, а не пустить в приложение). Летом палец протирать, чтобы сканер отпечатка его опознал, подольше бывает.


Та не, дружина по півгодини посміхається та кліпає. Тому кому, як повезе.

Я вчора взагалі якусь неймовірну к-ть часу витратив безтолку. Сьогодні також уже пару спроб мимо. Але можна глянути відгуки в плеймаркеті - які масові скарги саме на дію підпис, це значить проблема масова.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:05

Re: Ринок ОВДП

  ukr0014959 написав:Та не, дружина по півгодини посміхається та кліпає.


Вас не турбує, що посміхається та кліпає не Вам? ))
V2
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:10

дія підпис

я зрозумів, що швидкий підпис в дії дуже залежить від якості самого смартфону а також близкості і чіткості фокусу лиця в зеленій рамці
lavua67
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 16:58

Добрый день форумчане!Никто не подскажет,почему после поднятия учётной ставки только в Привате поднялась цена на облигации?Дякую.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:12

  Вадимка написав:Никто не подскажет,почему после поднятия учётной ставки только в Привате поднялась цена на облигации?Дякую.

Уже обратно поднялась? Ну так только Приват и опускал.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:16

Re: Ринок ОВДП

  Вадимка написав:Добрый день форумчане!Никто не подскажет,почему после поднятия учётной ставки только в Привате поднялась цена на облигации?Дякую.

вторинний ринок , спекуляни чистої води
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:03

Re: Ринок ОВДП

Чи можна в дії придбати військові облігації з кредитки Ощадбанку?, і які можливі проблеми
lavua67
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 02:13

lavua67 Можно.Нияких проблем.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 09:33

  Вадимка написав:lavua67 Можно.Нияких проблем.

Так, ніяких проблем)) От тільки третій день, з ранку суботи, не працює Банк-ІД цього беспОщадного монстру. На теплій підтримці дівчата та хлопчики, ці юні квадробери і смузі-активісти радять "спробувати скористатися цим сервісом пізніше", а насправді там усі чхати хотіли на вас і ваші проблеми. І це, на сєкундочку, лінія підтримки ВІП-клієнтів...
Загалом, будьте пильні у користуванні послугами цього банку. Є кільканадцять кейсів в судах по безпідставному списанню коштів без ознак дроп-шахрайства або підставних ресурсів, там де це списання проходило у нічний або передранковий час, коли клієнти додивлялися свої сни і навіть не міркували про такий гешефт. Більше того, за даними моїх колег із Київського ГУНП, в центральному офісі банку вже понад рік сидить чорт або група чортів, які обчищають покинуті або такі, що давно не запитувані рахунки клієнтів, або (що найчастіше) рахунки осіб, які не користуються онлайн-банкінгом і вкрай рідко перевіряють свій баланс (в основному це літні люди із сільської місцевості або залишені та ТОТ).
Так що будьте пильними коли матимите справи із цим монстром, особливо використовуючи кредитні кошти!
de Montaigne
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