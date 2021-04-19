Додано: Пон 03 лют, 2025 09:33

Вадимка написав: lavua67 Можно.Нияких проблем. Можно.Нияких проблем.

Так, ніяких проблем)) От тільки третій день, з ранку суботи, не працює Банк-ІД цього беспОщадного монстру. На теплій підтримці дівчата та хлопчики, ці юні квадробери і смузі-активісти радять "спробувати скористатися цим сервісом пізніше", а насправді там усі чхати хотіли на вас і ваші проблеми. І це, на сєкундочку, лінія підтримки ВІП-клієнтів...Загалом, будьте пильні у користуванні послугами цього банку. Є кільканадцять кейсів в судах по безпідставному списанню коштів без ознак дроп-шахрайства або підставних ресурсів, там де це списання проходило у нічний або передранковий час, коли клієнти додивлялися свої сни і навіть не міркували про такий гешефт. Більше того, за даними моїх колег із Київського ГУНП, в центральному офісі банку вже понад рік сидить чорт або група чортів, які обчищають покинуті або такі, що давно не запитувані рахунки клієнтів, або (що найчастіше) рахунки осіб, які не користуються онлайн-банкінгом і вкрай рідко перевіряють свій баланс (в основному це літні люди із сільської місцевості або залишені та ТОТ).Так що будьте пильними коли матимите справи із цим монстром, особливо використовуючи кредитні кошти!