Ministry of Digital Transformation of Ukraine 1 лютого 2025 р. Прикро, що у вас склалась така думка 😭. Якщо ви отримуєте помилку під час фотоперевірки, то значить проходите її не за правилами. Дія порівнює зовнішність з фото на паспорті, і треба буде схожим, щоб пройти перевірку. Однак якщо одразу підібрати гарне освітлення, фон та ракурс — це підвищить шанси на успіх та перевірка буде швидкою та успішною.
А це взагалі геніально:
Ministry of Digital Transformation of Ukraine 29 січня 2025 р. Розуміємо як для вас важливо створити підпис. Але Постанова яка регулює послугу передбачає, що порівняння зовнішності відбувається виключно з фото на паспорті. І якщо зовнішність змінилась — може допомогти заміна документа.
В мене вже ID 7 років. З одного боку безумовно певні зміни відбулися, з другого постригся напередодні. Але міняти документ, бо програмка не може допетрати це треш І якщо наполегливо кліпати та посміхатись, то через якийсь час пропонує нахиляти та повертати голову, але навіть якщо це все успішно зробити, знову ж таки в кінці помилка і по новій.
Ministry of Digital Transformation of Ukraine 1 лютого 2025 р. Прикро, що у вас склалась така думка . Якщо ви отримуєте помилку під час фотоперевірки, то значить проходите її не за правилами. Дія порівнює зовнішність з фото на паспорті, і треба буде схожим, щоб пройти перевірку. Однак якщо одразу підібрати гарне освітлення, фон та ракурс — це підвищить шанси на успіх та перевірка буде швидкою та успішною.
А це взагалі геніально:
Ministry of Digital Transformation of Ukraine 29 січня 2025 р. Розуміємо як для вас важливо створити підпис. Але Постанова яка регулює послугу передбачає, що порівняння зовнішності відбувається виключно з фото на паспорті. І якщо зовнішність змінилась — може допомогти заміна документа.
В мене вже ID 7 років. З одного боку безумовно певні зміни відбулися, з другого постригся напередодні. Але міняти документ, бо програмка не може допетрати це треш І якщо наполегливо кліпати та посміхатись, то через якийсь час пропонує нахиляти та повертати голову, але навіть якщо це все успішно зробити, знову ж таки в кінці помилка і по новій.
В мене борода , на фото в паспорті нема))то теж маю проблеми з підписом. Ще може допомогти зміна провайдера інтернета , в мене на мобільному інтернеті від водафону частіше розпізнає обличчя, ніж на звичайному стаціонарному.