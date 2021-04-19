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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 737738739740
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:40

  lavua67 написав:я зрозумів, що швидкий підпис в дії дуже залежить від якості самого смартфону а також близкості і чіткості фокусу лиця в зеленій рамці

От відповіді в https://play.google.com/store/apps/deta ... .app&hl=uk
Ministry of Digital Transformation of Ukraine
1 лютого 2025 р.
Прикро, що у вас склалась така думка 😭. Якщо ви отримуєте помилку під час фотоперевірки, то значить проходите її не за правилами. Дія порівнює зовнішність з фото на паспорті, і треба буде схожим, щоб пройти перевірку. Однак якщо одразу підібрати гарне освітлення, фон та ракурс — це підвищить шанси на успіх та перевірка буде швидкою та успішною.

А це взагалі геніально:
Ministry of Digital Transformation of Ukraine
29 січня 2025 р.
Розуміємо як для вас важливо створити підпис. Але Постанова яка регулює послугу передбачає, що порівняння зовнішності відбувається виключно з фото на паспорті. І якщо зовнішність змінилась — може допомогти заміна документа.

В мене вже ID 7 років. З одного боку безумовно певні зміни відбулися, з другого постригся напередодні. Але міняти документ, бо програмка не може допетрати це треш :shock:
І якщо наполегливо кліпати та посміхатись, то через якийсь час пропонує нахиляти та повертати голову, але навіть якщо це все успішно зробити, знову ж таки в кінці помилка і по новій.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:50

валютни овдп приватбанка

Шановни подскажите какие валютние карти использовать для ввода и вивхода валютние овдп в привате без коммисий
sova1410
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:58

  lavua67 написав:я зрозумів, що швидкий підпис в дії дуже залежить від якості самого смартфону а також близкості і чіткості фокусу лиця в зеленій рамці


Переробіть дія підпис. Я теж раніше не міг нормально підписувати документи, переробив і тепер завжди з першого разу. Телефону 5 років, камера так собі
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:01

Щось не можу через дію купити ОВДП, комусь сьогодні вдавалось? Крутиться, коли ввожу дані картки і не вдається здійснити оплату. З картками все добре, з лімітами теж, не вперше
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:13

Re: Ринок ОВДП

Ой+ написав:
  lavua67 написав:я зрозумів, що швидкий підпис в дії дуже залежить від якості самого смартфону а також близкості і чіткості фокусу лиця в зеленій рамці

От відповіді в https://play.google.com/store/apps/deta ... .app&hl=uk
Ministry of Digital Transformation of Ukraine
1 лютого 2025 р.
Прикро, що у вас склалась така думка . Якщо ви отримуєте помилку під час фотоперевірки, то значить проходите її не за правилами. Дія порівнює зовнішність з фото на паспорті, і треба буде схожим, щоб пройти перевірку. Однак якщо одразу підібрати гарне освітлення, фон та ракурс — це підвищить шанси на успіх та перевірка буде швидкою та успішною.

А це взагалі геніально:
Ministry of Digital Transformation of Ukraine
29 січня 2025 р.
Розуміємо як для вас важливо створити підпис. Але Постанова яка регулює послугу передбачає, що порівняння зовнішності відбувається виключно з фото на паспорті. І якщо зовнішність змінилась — може допомогти заміна документа.

В мене вже ID 7 років. З одного боку безумовно певні зміни відбулися, з другого постригся напередодні. Але міняти документ, бо програмка не може допетрати це треш :shock:
І якщо наполегливо кліпати та посміхатись, то через якийсь час пропонує нахиляти та повертати голову, але навіть якщо це все успішно зробити, знову ж таки в кінці помилка і по новій.
В мене борода , на фото в паспорті нема))то теж маю проблеми з підписом. Ще може допомогти зміна провайдера інтернета , в мене на мобільному інтернеті від водафону частіше розпізнає обличчя, ніж на звичайному стаціонарному.
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:15

Re: Ринок ОВДП

Rimlyanin1 написав:Щось не можу через дію купити ОВДП, комусь сьогодні вдавалось? Крутиться, коли ввожу дані картки і не вдається здійснити оплату. З картками все добре, з лімітами теж, не вперше
Вчора не міг розрахуватися гуглпеєм, вводив дані картки вручну, вдалося сплатити.
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:54

Re: Ринок ОВДП

Доброго дня.
Підкажіть, наскільки легко придбати та обліковувати папери через Дію у Кінто? Раніше брав майже виключно у Сенс, бо вважаю їх майже еталоном по швидкості обробки/зрозумілості зберігання/доступності документів за проведеними операціями. Але зараз у Сенс немає березневих паперів, доводиться викручуватись. То чи може Кінто неприємно здивувати?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:56

Re: Ринок ОВДП

  Rimlyanin1 написав:Переробіть дія підпис. Я теж раніше не міг нормально підписувати документи, переробив і тепер завжди з першого разу. Телефону 5 років, камера так собі

Скинув старий. Новий заледве встановив. Правда як пройшов мінцифрівське гестапо, то зразу тільки код ввів. Гуглплейом заплатив.
  spiridonwot написав:Підкажіть, наскільки легко придбати та обліковувати папери через Дію у Кінто?

Довше обробляють, але кінцевий результат однаковий.
Ой+
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