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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 лют, 2025 20:22
Re: Ринок ОВДП
Хто подавав заявку на купівлю UA4000234363? Що у вас вийшло? У мене Ощад повернув половину суми на рахунок значить задовольнив лише 50% моєї заявки. По Укргазу руху коштів взагалі немає. В додатку обліги теж так і не з'явився. Завтра буду телефонувати прояснити.
Додано: Чет 06 лют, 2025 20:56
Re: Ринок ОВДП
Якщо ще залишилися ті у кого погашення овдп на ізю перевіряйте чи не заблокована у вас там карта єпідтримка.Блокують в тиху не повідомляючи.
Додано: Чет 06 лют, 2025 21:30
Re: Ринок ОВДП
Дивно, чому UA4000234363 досі не з’явилася на продаж у жодного продавця. Там наче й обсяги не малі (255 мільйонів доларів США або 10 657,4 млн грн в еквіваленті), або 81% загального обсягу розміщення в останній вівторок (4.02.25).
Додано: Чет 06 лют, 2025 21:40
Додано: Чет 06 лют, 2025 23:54
Не зовсім розумію - який сенс купувати саме валютні обліги - за оті 4% річних мати потенційні проблеми з фінмоном..?! Тим більше перемир'я вже не за горами. Гривня приносить більше - якщо взяти середню дохідність 15% річних - це перекриває ріст курсу на 6 грн від поточних рівнів, а курс виріс за рік десь на 3,5 гривні.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:41
Воно то начеб так, але за класикою припустимі інвестиційні ризики повинні знижуватися відповідно віку. Наприклад, свого часу мав три доларові депозити на різних членів родини впритул до суми, яку гарантував ФГВФО із розрахунку курсу 8грн/$. Начебто нічого не викликало особливих хвилювань. Потім (після обкрадання банка власником – лагуном), довге замороження виплат, тимчасова адміністрація та відтерміноване повернення вкладів вже за курсом 26 чи 28грн/$. От і рахуйте втрати. Точність цифр не гарантую (курси , тощо), відносно давно було. Але принцип такий.
На сьогодні маю досить суттєвий пакет гривневих ОВДП, маю бажання деяку частину активів тримати у валюті. До того ж, теж веду підрахунки, за останні роки відносно довгі ОВДП, номіновані у $, мало програвали гривневим паперам. А от спиться дещо спокійніше. Якось так…
Щодо скорого перемир’я, Ваші сподівання да Богу в уха… Все в руках малопередбачуваних (практично божевільних - путіна, трампа, маска, венса….). Та й що буде з економікою України з його настанням (читай різкого скорочення (якщо не припинення) західної допомоги…
Те що валютні ОВДП теж не є гарантією за цих умов чудово усвідомлюю.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:53
А что, за гривневые таких же проблем с финмоном нет? Доходность с учётом девала последний годик плюс-минус сходная. Разве что то, что в гривневых тот доход попадает в справку о доходах весь - это плюс.
Это аргумент в пользу чего? На валютной ветке неоднократно кричали, что во время войны правительство курс держит, а, как окончится, так сразу кратный девал потому, что "так всегда было". Правда, что в случае необходимости кратного девала те валютные ОВГЗ всем выплятят в срок и в валюте - это тоже ещё не факт.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 01:07
Та і я ж виклав подібні аргументи вище (не стільки "во время войны правительство курс держит", а головне постійно надходять ресурси у дуже значних обсягах (як для України)).
Додано: П'ят 07 лют, 2025 01:12
Re: Ринок ОВДП
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