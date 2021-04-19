Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:16

asti написав: Валюту сложнее вывести в случае чего. Гривна идет прямо через корсчет НБУ, валюта - свифтом - это дороже. Валюту сложнее вывести в случае чего. Гривна идет прямо через корсчет НБУ, валюта - свифтом - это дороже.

asti написав: И к валюте, в принципе, уже по традиции более пристальное внимание ещё со времён позднего совка. И к валюте, в принципе, уже по традиции более пристальное внимание ещё со времён позднего совка.

Да не то, чтобы сложнее. Дороже, да. И то только в случае, если не через кассу. А через кассу в случае разрыва отношений с банком выводить как раз желательное потому, что тогда у тебя образуется просто нал, как у всех, а при переводах банк норовит в назначении платежа упомянуть ОУ № 361-IX от 06.12.2019, ст. 15 что сильно повышает шанс аналогичного разрыва и в принимающем банке.Занятно, что пару лет назад я неподъёмную для перетаскивания в бумаге сумму долларов из Привата в Сенс переводил именно через покупку ОВГЗ. С уплатой всех приватовских комисов это всё равно было значительно дешевле, чем SWIFT. А финмон у Сенса от погашения ОВГЗ точно не более суров, чем от поступления той же суммы SWIFTом. Заодно заработал из расчёта безналоговых примерно 5% годовых, что для долларового актива не так уж плохо (для справки: казначейские облигации США дадут прилично поменьше, хоть и не кратно).Что-то не замечал вот как раз с времён, когда кончился совок и уголовная статья за владение валютой. Есть внимание к переводам из за рубежа, но это потому, что они из за рубежа, а не потому, что не в гривне. При переводах внутри страны финмон по моим наблюдениям смотрит исключительно на сумму и не важно в какой валюте она заехала.