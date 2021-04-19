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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 14:56
Re: Ринок ОВДП
Каждый решает сам для себя.В основном человек пока ЛИЧНО на грабли не наступит выводы не сделает.Да и то многие и после этого не делают .
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:12
Re: Ринок ОВДП
Ради 4% может и нет, но почему вопрос поставлен так? Ведь валютные бумаги дают ещё и доход на курсовой разнице. Поэтому эффективный доход - это те же примерно 15%, что и по гривнебумагам. А вопрос почему-то звучал "який сенс купувати саме валютні обліги", т.е. предположительно зачем покупать гривнебумаги понятно. Пока так и не понятно почему он тогда возник. Насколько я знаю, финмон по гривнебумагам ничем не отличается от валютных.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:26
Re: Ринок ОВДП
Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:16
Валюту сложнее вывести в случае чего. Гривна идет прямо через корсчет НБУ, валюта - свифтом - это дороже. И к валюте, в принципе, уже по традиции более пристальное внимание ещё со времён позднего совка.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:16
Да не то, чтобы сложнее. Дороже, да. И то только в случае, если не через кассу. А через кассу в случае разрыва отношений с банком выводить как раз желательное потому, что тогда у тебя образуется просто нал, как у всех, а при переводах банк норовит в назначении платежа упомянуть ОУ № 361-IX от 06.12.2019, ст. 15 что сильно повышает шанс аналогичного разрыва и в принимающем банке.
Занятно, что пару лет назад я неподъёмную для перетаскивания в бумаге сумму долларов из Привата в Сенс переводил именно через покупку ОВГЗ. С уплатой всех приватовских комисов это всё равно было значительно дешевле, чем SWIFT. А финмон у Сенса от погашения ОВГЗ точно не более суров, чем от поступления той же суммы SWIFTом. Заодно заработал из расчёта безналоговых примерно 5% годовых, что для долларового актива не так уж плохо (для справки: казначейские облигации США дадут прилично поменьше, хоть и не кратно).
Что-то не замечал вот как раз с времён, когда кончился совок и уголовная статья за владение валютой. Есть внимание к переводам из за рубежа, но это потому, что они из за рубежа, а не потому, что не в гривне. При переводах внутри страны финмон по моим наблюдениям смотрит исключительно на сумму и не важно в какой валюте она заехала.
Додано: Суб 08 лют, 2025 17:35
Вас наверное давно не блокировали или вообще не блокировали - иначе вы бы знали, что ни один банк (за очень редкими исключениями) не выдает заблокированные деньги через кассу - только перевод по реквизитам. И да, большинство в назначении платежа указывает причину по которой этот разрыв произошел//)
Додано: Нед 09 лют, 2025 16:53
Re: Ринок ОВДП
Можливо хтось пояснить - всі платежі з кредитки в Ощадбанку з підтвердженням 3-D Secure проходять, крім оплати за акції через Дію,
Гаряча лінія Ощаду повідомляє, що до них не надходить запит на проведення платежу, хоч відкривається 3-D Secure і по смс поступає код.
Додано: Нед 09 лют, 2025 19:05
Re: Ринок ОВДП
Продублюю питання сюди ще.
Мене завжди в таких випадках дивувало, а якого хєра вони в касі відмовляються видавати?Якесь самоуправство.В Положенні такого немає що повертати виключно безготівковим переказом.А далі що буде, тільки на ощад якщо що відправлять будуть.
Додано: Нед 09 лют, 2025 22:25
у мене шото через ГПей не хотіла Дія проводити. Прийшлося руцями номер картки вводити
Додано: Нед 09 лют, 2025 22:36
ощадбанк в дії
Amethyst
через який банк - руцями?,
я вносив в Дії і через гаманець і вручну, код на смс приходить і 3-D Secure заповнюю, а оплата не проходить
інші платежі на інших платформах - без проблем
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