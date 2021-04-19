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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 743744745746
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 04:21

  asti написав:Просто сейчас помимо военных рисков ещё и финмон и постоянное закручивание гаек. У меня уже больше 8 месяцев в Райфе заблокированные 5к долларов - не могу вывести - финмон требует одни и те же документы по кругу.
Поэтому я после того как Райф меня блоконул свёл свои операции с банками к минимуму и вывел около половины денег из банковской системы потому что не хочу стать заложником очередной ТП из финмона.

Вот я потому и спрашиваю - стоит ли ради тех 4% которые платят по валютным ОВГЗ брать на себя такие риски и в случае чего доказывать месяцами что ты не верблюд??!

Якщо у Вас гроші заблоковані в Райфі, чого тоді на гілці Райфа щодня питали про те, коли бкде валютний курсопад? Чи Райф дає купляти валюту, навіть коли частина грошей заблокована?
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  #<1 ... 743744745746
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