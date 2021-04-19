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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 10 лют, 2025 04:21
asti написав:
Просто сейчас помимо военных рисков ещё и финмон и постоянное закручивание гаек. У меня уже больше 8 месяцев в Райфе заблокированные 5к долларов - не могу вывести - финмон требует одни и те же документы по кругу.
Поэтому я после того как Райф меня блоконул свёл свои операции с банками к минимуму и вывел около половины денег из банковской системы потому что не хочу стать заложником очередной ТП из финмона.
Вот я потому и спрашиваю - стоит ли ради тех 4% которые платят по валютным ОВГЗ брать на себя такие риски и в случае чего доказывать месяцами что ты не верблюд??!
Якщо у Вас гроші заблоковані в Райфі, чого тоді на гілці Райфа щодня питали про те, коли бкде валютний курсопад? Чи Райф дає купляти валюту, навіть коли частина грошей заблокована?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 07:05
Тому що для мене курсопад у Райфі це маяк - значить дешевше долар вже не буде і потрібно відкупляти усю гривню - що я і зробив у п'ятницю))
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Додано: Пон 10 лют, 2025 12:41
lavua67 написав:Amethyst
через який банк - руцями?,
я вносив в Дії і через гаманець і вручну, код на смс приходить і 3-D Secure заповнюю, а оплата не проходить
інші платежі на інших платформах - без проблем
При купівлі на будь-яку суму? Пробували купити 1 облігацію в Дії?
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