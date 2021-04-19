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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 743744745746
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 04:21

  asti написав:Просто сейчас помимо военных рисков ещё и финмон и постоянное закручивание гаек. У меня уже больше 8 месяцев в Райфе заблокированные 5к долларов - не могу вывести - финмон требует одни и те же документы по кругу.
Поэтому я после того как Райф меня блоконул свёл свои операции с банками к минимуму и вывел около половины денег из банковской системы потому что не хочу стать заложником очередной ТП из финмона.

Вот я потому и спрашиваю - стоит ли ради тех 4% которые платят по валютным ОВГЗ брать на себя такие риски и в случае чего доказывать месяцами что ты не верблюд??!

Якщо у Вас гроші заблоковані в Райфі, чого тоді на гілці Райфа щодня питали про те, коли бкде валютний курсопад? Чи Райф дає купляти валюту, навіть коли частина грошей заблокована?
1finanсier
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Тому що для мене курсопад у Райфі це маяк - значить дешевше долар вже не буде і потрібно відкупляти усю гривню - що я і зробив у п'ятницю))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:41

  lavua67 написав:Amethyst
через який банк - руцями?,
я вносив в Дії і через гаманець і вручну, код на смс приходить і 3-D Secure заповнюю, а оплата не проходить :oops:
інші платежі на інших платформах - без проблем

При купівлі на будь-яку суму? Пробували купити 1 облігацію в Дії?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:08

spiridonwot
навіть на одну акцію код на смс приходить і 3-D Secure вспливає, але оплата не проходить
lavua67
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:52

  lavua67 написав:spiridonwot
навіть на одну акцію код на смс приходить і 3-D Secure вспливає, але оплата не проходить

У мене була схожа ситуація з райфом. Підтвердження транзакції у додатку проходило, але підтримка не бачила запиту на транзакцію взагалі. Після довгих розбірок виявилось, що окрім видимих у додатку лімітів по картці є щє якийсь невидимий бін-ліміт по картці, я його переступив і система автоматично відбиває транзакцію, не в залежності підтверджую я їх чи ні. Підтримка за моїм запитом збільшила бін-ліміт в декілька разів з запасом і транзакції почали проходити.
Не знаю чи це для всіх банків є таке поняття як бін-ліміт по картці, але варто споробувати запитати.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:26

  spiridonwot написав:
  lavua67 написав:spiridonwot
навіть на одну акцію код на смс приходить і 3-D Secure вспливає, але оплата не проходить

У мене була схожа ситуація з райфом. Підтвердження транзакції у додатку проходило, але підтримка не бачила запиту на транзакцію взагалі. Після довгих розбірок виявилось, що окрім видимих у додатку лімітів по картці є щє якийсь невидимий бін-ліміт по картці, я його переступив і система автоматично відбиває транзакцію, не в залежності підтверджую я їх чи ні. Підтримка за моїм запитом збільшила бін-ліміт в декілька разів з запасом і транзакції почали проходити.
Не знаю чи це для всіх банків є таке поняття як бін-ліміт по картці, але варто споробувати запитати.

У ощАда можна спробувати звякнути на 0800 зразу як не виконалася операція. І там робот може бачити проблеми і запропонувати рішення. Наприклад, зняти ліміт на квазі-кеш, чи відмінити на 3 міс фрод-контроль.
Шось подібне можна зробити і в тг-боті ощАда, але я не перевіряв (

ПС. Ще бувають обмеження на НОВІ картки. Десь до 3х міс можуть дозволяти тільки витрачати до 1..3Кгрн... Це треба з сапортом вже розмовляти
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:17

Re: Ринок ОВДП

Купив вчора 1 овдп через приват вперше, відповідно підписав документи на брокерське обслуговування,але гроші знялися за покупку знялися тільки сьогодні. Питання -

1) цей лаг в один або наступний день існує завжди чи тільки перший раз при реєстрації?

2) Чи можна в привата купувати ОВДП за кредитні кошти самого привата?

3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?
maximus4999
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:20

  maximus4999 написав:Купив вчора 1 овдп через приват вперше, відповідно підписав документи на брокерське обслуговування,але гроші знялися за покупку знялися тільки сьогодні. Питання -

1) цей лаг в один або наступний день існує завжди чи тільки перший раз при реєстрації?

2) Чи можна в привата купувати ОВДП за кредитні кошти самого привата?

3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?


1 - завжди, проводять на наступний день
2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.
spiridonwot
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