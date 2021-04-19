Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 лют, 2025 15:21
Ой+ написав: spiridonwot написав: maximus4999 написав:
Купив вчора 1 овдп через приват вперше..
3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?
2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.
3) насправді результат може приємно здивувати - все змінюється.
Можна купувати за кредитні через приват 24?
spiridonwot
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Додано: Вів 11 лют, 2025 15:27
Ой+ написав: spiridonwot написав: maximus4999 написав:
Купив вчора 1 овдп через приват вперше..
3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?
2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.
3) насправді результат може приємно здивувати - все змінюється.
Я правильно Вас зрозумів - Приват надає можливість купувати за кредитні?
VASH
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Додано: Вів 11 лют, 2025 16:07
Читаємо відповідь тут
https://next.privat24.ua/bonds/list
Купівля ОВДП в Приват24
Чи є інші комісії під час здійснення купівлі ОВДП у Приват24?
За здійснення платежу за ОВДП через Приват24 з карток «Для виплат», «Універсальна»...
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