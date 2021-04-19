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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:21

  Ой+ написав:
  spiridonwot написав:
  maximus4999 написав:Купив вчора 1 овдп через приват вперше..
3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?

2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.

3) насправді результат може приємно здивувати - все змінюється.

Можна купувати за кредитні через приват 24?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:27

  Ой+ написав:
  spiridonwot написав:
  maximus4999 написав:Купив вчора 1 овдп через приват вперше..
3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?

2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.

3) насправді результат може приємно здивувати - все змінюється.

Я правильно Вас зрозумів - Приват надає можливість купувати за кредитні?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:07

Re: Ринок ОВДП

Читаємо відповідь тут https://next.privat24.ua/bonds/list
Купівля ОВДП в Приват24
Чи є інші комісії під час здійснення купівлі ОВДП у Приват24?
За здійснення платежу за ОВДП через Приват24 з карток «Для виплат», «Універсальна»...
Перевірено на практиці
Ой+
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  #<1 ... 744745746747
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