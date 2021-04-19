Читаємо відповідь тут https://next.privat24.ua/bonds/list Купівля ОВДП в Приват24 Чи є інші комісії під час здійснення купівлі ОВДП у Приват24? За здійснення платежу за ОВДП через Приват24 з карток «Для виплат», «Універсальна»... Перевірено на практиці
Ой+ написав:Читаємо відповідь тут https://next.privat24.ua/bonds/list Купівля ОВДП в Приват24 Чи є інші комісії під час здійснення купівлі ОВДП у Приват24? За здійснення платежу за ОВДП через Приват24 з карток «Для виплат», «Універсальна»... Перевірено на практиці
А до чого тут відсутність коміссій? Питання було за можливість купувати за кредитні через Приват 24.
spiridonwot Бажано не вимагати таких деталізованих відповідей, а то тут закидають тухлими яйцями відповідаючого. Приват і комісію не бере на відміну від інших, та і взагалі безпрецедентно добрий і наразі дає всі можливості. Може тому, що і так: