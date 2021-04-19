RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:21

  Ой+ написав:
  spiridonwot написав:
  maximus4999 написав:Купив вчора 1 овдп через приват вперше..
3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?

2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.

3) насправді результат може приємно здивувати - все змінюється.

Можна купувати за кредитні через приват 24?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 22.07.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:27

  Ой+ написав:
  spiridonwot написав:
  maximus4999 написав:Купив вчора 1 овдп через приват вперше..
3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?

2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.

3) насправді результат може приємно здивувати - все змінюється.

Я правильно Вас зрозумів - Приват надає можливість купувати за кредитні?
VASH
 
Повідомлень: 621
З нами з: 26.10.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:07

Re: Ринок ОВДП

Читаємо відповідь тут https://next.privat24.ua/bonds/list
Купівля ОВДП в Приват24
Чи є інші комісії під час здійснення купівлі ОВДП у Приват24?
За здійснення платежу за ОВДП через Приват24 з карток «Для виплат», «Універсальна»...
Перевірено на практиці
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7101
З нами з: 19.04.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:40

  Ой+ написав:Читаємо відповідь тут https://next.privat24.ua/bonds/list
Купівля ОВДП в Приват24
Чи є інші комісії під час здійснення купівлі ОВДП у Приват24?
За здійснення платежу за ОВДП через Приват24 з карток «Для виплат», «Універсальна»...
Перевірено на практиці

А до чого тут відсутність коміссій? Питання було за можливість купувати за кредитні через Приват 24.
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 22.07.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:22

spiridonwot Бажано не вимагати таких деталізованих відповідей, а то тут закидають тухлими яйцями відповідаючого. Приват і комісію не бере на відміну від інших, та і взагалі безпрецедентно добрий і наразі дає всі можливості. Може тому, що і так:
Прибуток до оподаткування ПриватБанку склав 81 млрд грн порівняно з 72,8 млрд у 2023 році і 34,7 млрд у 2022-му. Із них 40,9 млрд грн банк спрямує на сплату податку на прибуток за поточною ставкою у 50%. https://thepage.ua/ua/news/privatbank-o ... 024-detali
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7101
З нами з: 19.04.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:32

Re: Ринок ОВДП

Походу сьогодні Єврові ОВДП не розміщувались. То що був фальстарт
ihorsic
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 744745746747
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 2597
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2296
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 95213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.