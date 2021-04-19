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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:21

  Ой+ написав:
  spiridonwot написав:
  maximus4999 написав:Купив вчора 1 овдп через приват вперше..
3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?

2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.

3) насправді результат може приємно здивувати - все змінюється.

Можна купувати за кредитні через приват 24?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:27

  Ой+ написав:
  spiridonwot написав:
  maximus4999 написав:Купив вчора 1 овдп через приват вперше..
3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?

2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.

3) насправді результат може приємно здивувати - все змінюється.

Я правильно Вас зрозумів - Приват надає можливість купувати за кредитні?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:07

Re: Ринок ОВДП

Читаємо відповідь тут https://next.privat24.ua/bonds/list
Купівля ОВДП в Приват24
Чи є інші комісії під час здійснення купівлі ОВДП у Приват24?
За здійснення платежу за ОВДП через Приват24 з карток «Для виплат», «Універсальна»...
Перевірено на практиці
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:40

  Ой+ написав:Читаємо відповідь тут https://next.privat24.ua/bonds/list
Купівля ОВДП в Приват24
Чи є інші комісії під час здійснення купівлі ОВДП у Приват24?
За здійснення платежу за ОВДП через Приват24 з карток «Для виплат», «Універсальна»...
Перевірено на практиці

А до чого тут відсутність коміссій? Питання було за можливість купувати за кредитні через Приват 24.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:22

spiridonwot Бажано не вимагати таких деталізованих відповідей, а то тут закидають тухлими яйцями відповідаючого. Приват і комісію не бере на відміну від інших, та і взагалі безпрецедентно добрий і наразі дає всі можливості. Може тому, що і так:
Прибуток до оподаткування ПриватБанку склав 81 млрд грн порівняно з 72,8 млрд у 2023 році і 34,7 млрд у 2022-му. Із них 40,9 млрд грн банк спрямує на сплату податку на прибуток за поточною ставкою у 50%. https://thepage.ua/ua/news/privatbank-o ... 024-detali
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:32

Re: Ринок ОВДП

Походу сьогодні Єврові ОВДП не розміщувались. То що був фальстарт
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:19

  ihorsic написав:Походу сьогодні Єврові ОВДП не розміщувались. То що був фальстарт

А анонсували розміщення у вівторок ОВДП, які номіновані у євро…
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:57

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:26

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП


Коли запустять, тоді і буде привід обговорювати.
Navegantes
 
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  #<1 ... 744745746747
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