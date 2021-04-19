Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 лют, 2025 15:21
Ой+ написав: spiridonwot написав: maximus4999 написав:
Купив вчора 1 овдп через приват вперше..
3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?
2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.
3) насправді результат може приємно здивувати - все змінюється.
Можна купувати за кредитні через приват 24?
spiridonwot
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Додано: Вів 11 лют, 2025 15:27
Ой+ написав: spiridonwot написав: maximus4999 написав:
Купив вчора 1 овдп через приват вперше..
3) чи хтось пробував купувати за кредитні, цікаво який був при цьому результат?
2,3 - не можна, коли ви обираєте оплатити з кредитки, не будет відображати кредитні кошти, тільки власні, якщо на ній присутні.
3) насправді результат може приємно здивувати - все змінюється.
Я правильно Вас зрозумів - Приват надає можливість купувати за кредитні?
VASH
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Додано: Вів 11 лют, 2025 16:07
Читаємо відповідь тут
https://next.privat24.ua/bonds/list
Купівля ОВДП в Приват24
Чи є інші комісії під час здійснення купівлі ОВДП у Приват24?
За здійснення платежу за ОВДП через Приват24 з карток «Для виплат», «Універсальна»...
Перевірено на практиці
Ой+
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Додано: Вів 11 лют, 2025 18:40
Ой+ написав:
Читаємо відповідь тут
https://next.privat24.ua/bonds/list
Купівля ОВДП в Приват24
Чи є інші комісії під час здійснення купівлі ОВДП у Приват24?
За здійснення платежу за ОВДП через Приват24 з карток «Для виплат», «Універсальна»...
Перевірено на практиці
А до чого тут відсутність коміссій? Питання було за можливість купувати за кредитні через Приват 24.
spiridonwot
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:22
spiridonwot
Бажано не вимагати таких деталізованих відповідей, а то тут закидають тухлими яйцями відповідаючого. Приват і комісію не бере на відміну від інших, та і взагалі безпрецедентно добрий і наразі дає всі можливості. Може тому, що і так:
Ой+
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Додано: Сер 12 лют, 2025 00:32
Походу сьогодні Єврові ОВДП не розміщувались. То що був фальстарт
ihorsic
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:19
ihorsic написав:
Походу сьогодні Єврові ОВДП не розміщувались. То що був фальстарт
А анонсували розміщення у вівторок ОВДП, які номіновані у євро…
VASH
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:57
Ірина_
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:26
Коли запустять, тоді і буде привід обговорювати.
Navegantes
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