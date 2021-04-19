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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 лют, 2025 15:28
По ОВГЗ очередная выплата купона 12.02.2025. Это уже сегодня, а на Карте для выплат в Привате ничего не появилось. Приват в тот же день выплачивает? В котором часу? Уже надо волноваться, или ещё рано? Или выплачивает, как ICU, на следующий день?
Додано: Сер 12 лют, 2025 17:10
Re: Ринок ОВДП
"Щодо анонсованого першого в цьому році аукціону із продажу річних ОВДП у євро, то Мінфін відмовився від його проведення та переніс на 18 березня".
Додано: Сер 12 лют, 2025 18:52
Re: Ринок ОВДП
Чому так мало коштів залучили вчора? Не було резервних випусків і банки тупо не прийшли?
Додано: Сер 12 лют, 2025 19:09
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