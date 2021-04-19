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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 745746747748
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 15:28

По ОВГЗ очередная выплата купона 12.02.2025. Это уже сегодня, а на Карте для выплат в Привате ничего не появилось. Приват в тот же день выплачивает? В котором часу? Уже надо волноваться, или ещё рано? Или выплачивает, как ICU, на следующий день?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:10

Re: Ринок ОВДП

"Щодо анонсованого першого в цьому році аукціону із продажу річних ОВДП у євро, то Мінфін відмовився від його проведення та переніс на 18 березня".
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:52

Re: Ринок ОВДП

Чому так мало коштів залучили вчора? Не було резервних випусків і банки тупо не прийшли?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:09

  spiridonwot написав:Чому так мало коштів залучили вчора? Не було резервних випусків і банки тупо не прийшли?


Не було потреби залучати більше
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:07

  Navegantes написав:
  spiridonwot написав:Чому так мало коштів залучили вчора? Не було резервних випусків і банки тупо не прийшли?


Не було потреби залучати більше

Якщо потреби немає, доходність не підвищують.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:41

  AlexTk написав:
  Navegantes написав:
  spiridonwot написав:Чому так мало коштів залучили вчора? Не було резервних випусків і банки тупо не прийшли?


Не було потреби залучати більше

Якщо потреби немає, доходність не підвищують.

А её поднимали после того, как одолжили сколько надо? Как это удалось определить?
moveton
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  #<1 ... 745746747748
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