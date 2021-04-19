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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 лют, 2025 15:28
По ОВГЗ очередная выплата купона 12.02.2025. Это уже сегодня, а на Карте для выплат в Привате ничего не появилось. Приват в тот же день выплачивает? В котором часу? Уже надо волноваться, или ещё рано? Или выплачивает, как ICU, на следующий день?
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candidat
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:10
"Щодо анонсованого першого в цьому році аукціону із продажу річних ОВДП у євро, то Мінфін відмовився від його проведення та переніс на 18 березня".
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VASH
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:52
Чому так мало коштів залучили вчора? Не було резервних випусків і банки тупо не прийшли?
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spiridonwot
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:09
spiridonwot написав:
Чому так мало коштів залучили вчора? Не було резервних випусків і банки тупо не прийшли?
Не було потреби залучати більше
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Navegantes
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Додано: Сер 12 лют, 2025 21:07
Navegantes написав: spiridonwot написав:
Чому так мало коштів залучили вчора? Не було резервних випусків і банки тупо не прийшли?
Не було потреби залучати більше
Якщо потреби немає, доходність не підвищують.
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AlexTk
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Додано: Сер 12 лют, 2025 21:41
AlexTk написав: Navegantes написав: spiridonwot написав:
Чому так мало коштів залучили вчора? Не було резервних випусків і банки тупо не прийшли?
Не було потреби залучати більше
Якщо потреби немає, доходність не підвищують.
А её поднимали после того, как одолжили сколько надо? Как это удалось определить?
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moveton
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Додано: Чет 13 лют, 2025 12:10
Сенс підвищив дохідність на 2 бумаги
UA4000234215 16.25% +0.75%
UA4000234223 17.25% +0.55%
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greenozon
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Додано: Чет 13 лют, 2025 12:16
ICU сьогодні геть паршиво працює - то не пускає в кабіну
то викидає із сесії... вже 5 раз викинулО
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greenozon
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Ірина_
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