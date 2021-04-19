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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 лют, 2025 23:14
Поки вони ніяк не розродяться з пріложенієм купив на сайті трохи гривневих на новинах...
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