Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 лют, 2025 23:14
Поки вони ніяк не розродяться з пріложенієм купив на сайті трохи гривневих на новинах...
asti
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 02:46
candidat написав:
По ОВГЗ очередная выплата купона 12.02.2025. Это уже сегодня, а на Карте для выплат в Привате ничего не появилось. Приват в тот же день выплачивает? В котором часу? Уже надо волноваться, или ещё рано? Или выплачивает, как ICU, на следующий день?
Есть вопрос, пришли деньги за еврооблигации -
XS2895056369 купонная выплата 1.750% в год или 0,875% за эти полгода или доход на 1 ЦБ – 0.00875
XS2895056526 купонная выплата 1.750% в год или 0,875% за эти полгода или доход на 1 ЦБ - 0.00875
А вот за XS2895056013 доход на 1 ЦБ – 0.00540 или 0,54% за эти полгода или 1,080% в год
Почему по XS2895056013 меньше - мне мой депозитарий ответить не может, говорит, что так насчитал Нацбанк.
У всех так ли это так, или это неправильно и почему такое возможно?
Kripo
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Додано: Суб 15 лют, 2025 15:07
spiridonwot
Так, приват дозволяє купляти облігації за кредитні кошти
leonid130178
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Додано: Суб 15 лют, 2025 20:33
leonid130178 написав:
spiridonwot
Так, приват дозволяє купляти облігації за кредитні кошти
Лафа...
А хто ще?
asti
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Додано: Нед 16 лют, 2025 00:03
[b]asti За інших не знаю,я вважаю кожен банк має якусь свою фішку,щоби привернути до себе кліентів
leonid130178
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Додано: Нед 16 лют, 2025 13:21
Мінфін на аукціоні 11 лютого розмістив облігації внутрішньої державної позики лише на 1 млрд грн. Це найменший обсяг розміщення не тільки в 2025 році, але й за тривалий період.
greenozon
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Додано: Нед 16 лют, 2025 15:28
greenozon написав:
Мінфін на аукціоні 11 лютого розмістив облігації внутрішньої державної позики лише на 1 млрд грн. Це найменший обсяг розміщення не тільки в 2025 році, але й за тривалий період.
Це вже боян, шановний.
asti
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Додано: Нед 16 лют, 2025 16:07
asti написав: greenozon написав:
Мінфін на аукціоні 11 лютого розмістив облігації внутрішньої державної позики лише на 1 млрд грн. Це найменший обсяг розміщення не тільки в 2025 році, але й за тривалий період.
Це вже боян, шановний.
А рекорд 17 мая 2012 года, когда на все четыре предлагаемых выпуска не было не то, что размещения, а
вообще заявок
, всё равно не перебить
moveton
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Додано: Нед 16 лют, 2025 18:39
moveton написав: asti написав: greenozon написав:
Мінфін на аукціоні 11 лютого розмістив облігації внутрішньої державної позики лише на 1 млрд грн. Це найменший обсяг розміщення не тільки в 2025 році, але й за тривалий період.
Це вже боян, шановний.
А рекорд 17 мая 2012 года, когда на все четыре предлагаемых выпуска не было не то, что размещения, а
вообще заявок
, всё равно не перебить
Хто тоді знав про ті ОВДП, хіба що Вітя з Юлею...🫡🫡
asti
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