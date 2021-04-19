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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 747748749750>
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:14

  greenozon написав:Приват обіцяє... щось цікаве

https://news.finance.ua/ua/koly-pryvatb ... pivli-ovdp

Поки вони ніяк не розродяться з пріложенієм купив на сайті трохи гривневих на новинах...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 02:46

  candidat написав:По ОВГЗ очередная выплата купона 12.02.2025. Это уже сегодня, а на Карте для выплат в Привате ничего не появилось. Приват в тот же день выплачивает? В котором часу? Уже надо волноваться, или ещё рано? Или выплачивает, как ICU, на следующий день?


Есть вопрос, пришли деньги за еврооблигации -

XS2895056369 купонная выплата 1.750% в год или 0,875% за эти полгода или доход на 1 ЦБ – 0.00875

XS2895056526 купонная выплата 1.750% в год или 0,875% за эти полгода или доход на 1 ЦБ - 0.00875

А вот за XS2895056013 доход на 1 ЦБ – 0.00540 или 0,54% за эти полгода или 1,080% в год

Почему по XS2895056013 меньше - мне мой депозитарий ответить не может, говорит, что так насчитал Нацбанк.

У всех так ли это так, или это неправильно и почему такое возможно?
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 15:07

spiridonwot
Так, приват дозволяє купляти облігації за кредитні кошти
leonid130178
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:33

  leonid130178 написав:spiridonwot
Так, приват дозволяє купляти облігації за кредитні кошти

Лафа...
А хто ще?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 00:03

[b]asti За інших не знаю,я вважаю кожен банк має якусь свою фішку,щоби привернути до себе кліентів
leonid130178
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:21

Мінфін на аукціоні 11 лютого розмістив облігації внутрішньої державної позики лише на 1 млрд грн. Це найменший обсяг розміщення не тільки в 2025 році, але й за тривалий період.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:28

  greenozon написав:Мінфін на аукціоні 11 лютого розмістив облігації внутрішньої державної позики лише на 1 млрд грн. Це найменший обсяг розміщення не тільки в 2025 році, але й за тривалий період.

Це вже боян, шановний.
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:07

  asti написав:
  greenozon написав:Мінфін на аукціоні 11 лютого розмістив облігації внутрішньої державної позики лише на 1 млрд грн. Це найменший обсяг розміщення не тільки в 2025 році, але й за тривалий період.

Це вже боян, шановний.

А рекорд 17 мая 2012 года, когда на все четыре предлагаемых выпуска не было не то, что размещения, а вообще заявок, всё равно не перебить :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:39

  moveton написав:
  asti написав:
  greenozon написав:Мінфін на аукціоні 11 лютого розмістив облігації внутрішньої державної позики лише на 1 млрд грн. Це найменший обсяг розміщення не тільки в 2025 році, але й за тривалий період.

Це вже боян, шановний.

А рекорд 17 мая 2012 года, когда на все четыре предлагаемых выпуска не было не то, что размещения, а вообще заявок, всё равно не перебить :mrgreen:

Хто тоді знав про ті ОВДП, хіба що Вітя з Юлею...🫡🫡
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:45

  leonid130178 написав:spiridonwot
Так, приват дозволяє купляти облігації за кредитні кошти

Через Приват 24?
spiridonwot
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