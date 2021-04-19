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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:50
spiridonwot У вас нема можливості зайти у веб п24, щоб самому попробувати і переконатись?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:42
asti написав: moveton написав:
А рекорд 17 мая 2012 года, когда на все четыре предлагаемых выпуска не было не то, что размещения, а вообще заявок
, всё равно не перебить
Хто тоді знав про ті ОВДП, хіба що Вітя з Юлею...🫡🫡
Учитывая, что это публичные новости - вся страна? Уж те, кто имеет доступ на первичку, так точно.
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