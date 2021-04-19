moveton написав:А рекорд 17 мая 2012 года, когда на все четыре предлагаемых выпуска не было не то, что размещения, а вообще заявок, всё равно не перебить
Хто тоді знав про ті ОВДП, хіба що Вітя з Юлею...🫡🫡
Учитывая, что это публичные новости - вся страна? Уж те, кто имеет доступ на первичку, так точно.
Юлі у 2012 р. навряд чи ОВДП були актуальні:
5 серпня 2011 року, Тимошенко заарештовано в залі суду, внаслідок зміни судом запобіжного заходу... 9 травня 2012 року Юлію Тимошенко перевезли з Качанівської колонії до центральної клінічної лікарні № 5 «Укрзалізниці» в Харкові