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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 747748749750
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:50

spiridonwot У вас нема можливості зайти у веб п24, щоб самому попробувати і переконатись?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:42

  asti написав:
  moveton написав:А рекорд 17 мая 2012 года, когда на все четыре предлагаемых выпуска не было не то, что размещения, а вообще заявок, всё равно не перебить :mrgreen:

Хто тоді знав про ті ОВДП, хіба що Вітя з Юлею...🫡🫡

Учитывая, что это публичные новости - вся страна? Уж те, кто имеет доступ на первичку, так точно.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 09:23

  moveton написав:
  asti написав:
  moveton написав:А рекорд 17 мая 2012 года, когда на все четыре предлагаемых выпуска не было не то, что размещения, а вообще заявок, всё равно не перебить :mrgreen:

Хто тоді знав про ті ОВДП, хіба що Вітя з Юлею...🫡🫡

Учитывая, что это публичные новости - вся страна? Уж те, кто имеет доступ на первичку, так точно.

Юлі у 2012 р. навряд чи ОВДП були актуальні:
5 серпня 2011 року, Тимошенко заарештовано в залі суду, внаслідок зміни судом запобіжного заходу...
9 травня 2012 року Юлію Тимошенко перевезли з Качанівської колонії до центральної клінічної лікарні № 5 «Укрзалізниці» в Харкові
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:21

Re: Ринок ОВДП

Панове, питання по купівлі ОВДП в Приваті. Сьогодні зранку вперше купив у них одну ОВДП. І нічого не відбувається. Кошти не списалися, ніде взагалі немає згадки про купівлю - ні в архіві, ні в документах. Як будто нічого і не відбувалось. Вони б писали щось, тіпа заявка в обробці, обощо. А так ось сиджу тепер і думаю, що не так, може не донатиснув останню кнопку при купівлі, чи що. Чи знову пробувати купувати, чи що...
Востаннє редагувалось 1finanсier в Пон 17 лют, 2025 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:27

  1finanсier написав:Панове, питання по купівлі ОВДП в Приваті. Сьогодні зранку вперше купив у них одну ОВДП. І нічого не відбувається. Кошти не списалися, ніде взагалі немає згадки про купівлю - ні в архіві, ні в документах. Ось сиджу і думаю, що не так, може не донатиснув останню кнопку при купівлі, чи що. Чи знову пробувати купувати, чи що...

Много раз же уже написано: в Привате покупка происходит на следующий рабочий день. Плюс при первой покупке дополнительное время на открытие счёта в ЦБ. Но можно и ещё раз попробовать купить, ничего не будет :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:37

  moveton написав:
  1finanсier написав:Панове, питання по купівлі ОВДП в Приваті. Сьогодні зранку вперше купив у них одну ОВДП. І нічого не відбувається. Кошти не списалися, ніде взагалі немає згадки про купівлю - ні в архіві, ні в документах. Ось сиджу і думаю, що не так, може не донатиснув останню кнопку при купівлі, чи що. Чи знову пробувати купувати, чи що...

Много раз же уже написано: в Привате покупка происходит на следующий рабочий день. Плюс при первой покупке дополнительное время на открытие счёта в ЦБ. Но можно и ещё раз попробовать купить, ничего не будет :mrgreen:

Та я читав про це, але не думав, що взагалі ніяк тепер не можна визначити, чи йде обробка моєї купівлі, чи просто був наприклад якийсь збій, і я насправді нічого не купив. Бо реально ну ніяк не можна визначити, що я насправді провів купівлю.
Востаннє редагувалось 1finanсier в Пон 17 лют, 2025 18:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:51

  1finanсier написав:Та я читав про це, але не думав, що взагалі ніяк тепер не можна визначити, чи йде обробка моєї купівоі, чи просто був наприклад якийсь збій, і я насправді нічого не купив. Бо реально ну ніяк не можна визначити, що я пасправді провів купівою.

Смутно помнится, что два года назад при нажатии финальной кнопки как-то выводилось, что заявка принята. Без возможности её увидеть где-то, но вопроса о том, что тебя полностью игнорируют, не возникало. Потом ждать, чтобы документы появились и деньги списались. Не знаю, как сейчас. Может и никакой видимой реакции теперь не положено.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:04

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Но можно и ещё раз попробовать купить, ничего не будет

Приват не радить так робити https://next.privat24.ua/bonds/list Купівля ОВДП в Приват24 - Чи можна відразу після створення першої заявки на купівлю ОВДП подавати нові? - Ні, потрібно зачекати опрацювання першої заявки. Це пов’язано з формуванням документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Після обробки першої заявки можна подавати нові, не очікуючи опрацювання попередніх.
Завтра вдень спишуть кошти, а пізніше появляться в портфелі, якщо все нормально.
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