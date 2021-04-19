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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 748749750751
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:39

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:Добрый день. Какой механизм подтверждения суммы денег для покупки ОВГЗ перед финмоном Привата? С Дии выписку ОК7 сделать и что дальше?

Все залежить від суми. Якщо ОК7 за 3-5 років є на суму моніторингу то цього буде достатьно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:07

  Ой+ написав:
  moveton написав:Но можно и ещё раз попробовать купить, ничего не будет

Приват не радить так робити https://next.privat24.ua/bonds/list Купівля ОВДП в Приват24 - Чи можна відразу після створення першої заявки на купівлю ОВДП подавати нові? - Ні, потрібно зачекати опрацювання першої заявки. Це пов’язано з формуванням документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Після обробки першої заявки можна подавати нові, не очікуючи опрацювання попередніх.

Само собой, что не советует. Скорее всего потом эти преждевременные заявки отфутболит. Но нажать кнопку-то можно, раз так уж хочется в Приват24 что-то понажимать :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:07

  moveton написав:
  1finanсier написав:Панове, питання по купівлі ОВДП в Приваті. Сьогодні зранку вперше купив у них одну ОВДП. І нічого не відбувається. Кошти не списалися, ніде взагалі немає згадки про купівлю - ні в архіві, ні в документах. Ось сиджу і думаю, що не так, може не донатиснув останню кнопку при купівлі, чи що. Чи знову пробувати купувати, чи що...

Много раз же уже написано: в Привате покупка происходит на следующий рабочий день. Плюс при первой покупке дополнительное время на открытие счёта в ЦБ. Но можно и ещё раз попробовать купить, ничего не будет :mrgreen:
Чи можна відразу після створення першої заявки на купівлю ОВДП подавати нові?
Ні, потрібно зачекати опрацювання першої заявки. Це пов’язано з формуванням документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Після обробки першої заявки можна подавати нові, не очікуючи опрацювання попередніх.
Раніше пробував подати одразу другу, але ПИСАЛО ПОМИЛКУ.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:11

  Дюрі-бачі написав:
  Алексей77 написав:Добрый день. Какой механизм подтверждения суммы денег для покупки ОВГЗ перед финмоном Привата? С Дии выписку ОК7 сделать и что дальше?

Все залежить від суми. Якщо ОК7 за 3-5 років є на суму моніторингу то цього буде достатьно.

Правда, сам Приват в FAQ пишет: "Довідка за формою 7-ОК, видана Пенсійним фондом України. Період – за останні 3 роки." Но может и врёт и примет и за 5. Учитывая, что три года назад мне в отделении выделенные специалисты говорили, что максимум два года, я и в три не очень верю.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:21

moveton
Буквально на днях проходив моніторинг. Подав ОК-7 за 5 років на суму приблизно вдвічі більшу ніж моніторилась. Також попросили виписку із Сенс банку де я в листопаді готівку зняв.
Сам моніторинг зайняв від четверга до понеділка: документи пофоткали, кудись відправили і потім був 1 короткий дзвінок із питаннями про доходи і головне "Чому я ОВДП зняв готівкою і 3 місяці тримав вдома?".
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:27

  Дюрі-бачі написав:Буквально на днях проходив моніторинг. Подав ОК-7 за 5 років на суму приблизно вдвічі більшу ніж моніторилась. Також попросили виписку із Сенс банку де я в листопаді готівку зняв.

А в чём противоречие? Раз за 5 лет получалось вдвое больше то, вероятно, за три последних года набралось сколько нужно. Подавать справку за больше лет на самом деле не запрещено. Какая её часть будет считаться подтверждённым доходом - это другой вопрос.

  Дюрі-бачі написав:і головне "Чому я ОВДП зняв готівкою і 3 місяці тримав вдома?".

Кажется, не зря меня назад в Приват не тянёт...

Кстати, все обратили внимание на соседний пункт в факе по его финмону: "Документи, що підтверджують отримання прибутку від здійснення інвестицій у цінні папери. Період – за останні 3 роки."? Про тело ни гугу. Три года и усё, эти деньги чернеют. Может, конечно, погашение тела тянет на "Договір купівлі-продажу майна, що належить клієнту", но меня терзают смутные сомнения.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:43

Колеги, прошу підказати:
1. Хтось працює з bondua по ОВДП? Чи все гладко?
2. Не знайшов в Укргаза в додатку жодної пропозиції ОВДП, теж - в Дії.
Підтримка їхня не знає нічого. Вони зараз не пропонують, чи їх можна побачити лише в роб. час до 17:00?
3. Як купувати в Укрексимі? В застосунку нема такої опції. Загальна підтримка їхня не знає
Visky
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