Все залежить від суми. Якщо ОК7 за 3-5 років є на суму моніторингу то цього буде достатьно.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:39
Re: Ринок ОВДП
Додано: Пон 17 лют, 2025 19:07
Само собой, что не советует. Скорее всего потом эти преждевременные заявки отфутболит. Но нажать кнопку-то можно, раз так уж хочется в Приват24 что-то понажимать
Додано: Пон 17 лют, 2025 19:07
Чи можна відразу після створення першої заявки на купівлю ОВДП подавати нові?
Ні, потрібно зачекати опрацювання першої заявки. Це пов’язано з формуванням документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Після обробки першої заявки можна подавати нові, не очікуючи опрацювання попередніх.
Раніше пробував подати одразу другу, але ПИСАЛО ПОМИЛКУ.
Додано: Пон 17 лют, 2025 19:11
Правда, сам Приват в FAQ пишет: "Довідка за формою 7-ОК, видана Пенсійним фондом України. Період – за останні 3 роки." Но может и врёт и примет и за 5. Учитывая, что три года назад мне в отделении выделенные специалисты говорили, что максимум два года, я и в три не очень верю.
Додано: Пон 17 лют, 2025 19:21
moveton
Буквально на днях проходив моніторинг. Подав ОК-7 за 5 років на суму приблизно вдвічі більшу ніж моніторилась. Також попросили виписку із Сенс банку де я в листопаді готівку зняв.
Сам моніторинг зайняв від четверга до понеділка: документи пофоткали, кудись відправили і потім був 1 короткий дзвінок із питаннями про доходи і головне "Чому я ОВДП зняв готівкою і 3 місяці тримав вдома?".
Додано: Пон 17 лют, 2025 19:27
А в чём противоречие? Раз за 5 лет получалось вдвое больше то, вероятно, за три последних года набралось сколько нужно. Подавать справку за больше лет на самом деле не запрещено. Какая её часть будет считаться подтверждённым доходом - это другой вопрос.
Кажется, не зря меня назад в Приват не тянёт...
Кстати, все обратили внимание на соседний пункт в факе по его финмону: "Документи, що підтверджують отримання прибутку від здійснення інвестицій у цінні папери. Період – за останні 3 роки."? Про тело ни гугу. Три года и усё, эти деньги чернеют. Может, конечно, погашение тела тянет на "Договір купівлі-продажу майна, що належить клієнту", но меня терзают смутные сомнения.
Додано: Пон 17 лют, 2025 19:43
Колеги, прошу підказати:
1. Хтось працює з bondua по ОВДП? Чи все гладко?
2. Не знайшов в Укргаза в додатку жодної пропозиції ОВДП, теж - в Дії.
Підтримка їхня не знає нічого. Вони зараз не пропонують, чи їх можна побачити лише в роб. час до 17:00?
3. Як купувати в Укрексимі? В застосунку нема такої опції. Загальна підтримка їхня не знає
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