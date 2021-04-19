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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 лют, 2025 20:22
Visky написав:
Колеги, прошу підказати:
1. Хтось працює з bondua по ОВДП? Чи все гладко?
2. Не знайшов в Укргаза в додатку жодної пропозиції ОВДП, теж - в Дії.
Підтримка їхня не знає нічого. Вони зараз не пропонують, чи їх можна побачити лише в роб. час до 17:00?
2. Укргаз не продає ОВДП через свій застосунок, в Дії достатньо є випусків, які можна придбати через Укргаз.
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