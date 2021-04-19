RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 749750751752
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:22

  Visky написав:Колеги, прошу підказати:
1. Хтось працює з bondua по ОВДП? Чи все гладко?
2. Не знайшов в Укргаза в додатку жодної пропозиції ОВДП, теж - в Дії.
Підтримка їхня не знає нічого. Вони зараз не пропонують, чи їх можна побачити лише в роб. час до 17:00?


2. Укргаз не продає ОВДП через свій застосунок, в Дії достатньо є випусків, які можна придбати через Укргаз.
Navegantes
 
Повідомлень: 117
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:28

Navegantes Дякую дуже! просто на цікавий мені випуск в Дії він не пропонував.
А по bondua хтось може щось сказати? На їхній гілці ще в листопаді замовкли, застосунок їхній не працював і обговорювали ОЗДП
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 27.04.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:58

  Дюрі-бачі написав:moveton
Буквально на днях проходив моніторинг. Подав ОК-7 за 5 років на суму приблизно вдвічі більшу ніж моніторилась. Також попросили виписку із Сенс банку де я в листопаді готівку зняв.
Сам моніторинг зайняв від четверга до понеділка: документи пофоткали, кудись відправили і потім був 1 короткий дзвінок із питаннями про доходи і головне "Чому я ОВДП зняв готівкою і 3 місяці тримав вдома?".
Чи можете з досвіду порадити до якої суми: разового, добового, місячного, квартального, річного надходження коштів ФМ ПБ мовчить?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 27.04.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:13

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Чи можете з досвіду порадити до якої суми: разового, добового, місячного, квартального, річного надходження коштів ФМ ПБ мовчить?

В мене досвід мінімальний, хоч я і клієнт Привату вже років 20 (стипендії, зарплати), але там були суми невеликі, десятки тисяч в місяць.
Перша покупка ОВДП в Приваті була цього місяця.
Зараз заніс більше 400k, тому свідомо йшов на моніторинг.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5052
З нами з: 29.07.22
Подякував: 814 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 749750751752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 2647
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2321
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 95331
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7514)
17.02.2025 21:13
ПриватБанк (4601)
17.02.2025 21:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.