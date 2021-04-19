|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 лют, 2025 20:22
Visky написав:
Колеги, прошу підказати:
1. Хтось працює з bondua по ОВДП? Чи все гладко?
2. Не знайшов в Укргаза в додатку жодної пропозиції ОВДП, теж - в Дії.
Підтримка їхня не знає нічого. Вони зараз не пропонують, чи їх можна побачити лише в роб. час до 17:00?
2. Укргаз не продає ОВДП через свій застосунок, в Дії достатньо є випусків, які можна придбати через Укргаз.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 117
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:28
Navegantes Дякую дуже! просто на цікавий мені випуск в Дії він не пропонував.
А по bondua хтось може щось сказати? На їхній гілці ще в листопаді замовкли, застосунок їхній не працював і обговорювали ОЗДП
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1342
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:58
Дюрі-бачі написав:moveton
Буквально на днях проходив моніторинг. Подав ОК-7 за 5 років на суму приблизно вдвічі більшу ніж моніторилась. Також попросили виписку із Сенс банку де я в листопаді готівку зняв.
Сам моніторинг зайняв від четверга до понеділка: документи пофоткали, кудись відправили і потім був 1 короткий дзвінок із питаннями про доходи і головне "Чому я ОВДП зняв готівкою і 3 місяці тримав вдома?".
Чи можете з досвіду порадити до якої суми: разового, добового, місячного, квартального, річного надходження коштів ФМ ПБ мовчить?
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1342
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:13
Visky написав:
Чи можете з досвіду порадити до якої суми: разового, добового, місячного, квартального, річного надходження коштів ФМ ПБ мовчить?
В мене досвід мінімальний, хоч я і клієнт Привату вже років 20 (стипендії, зарплати), але там були суми невеликі, десятки тисяч в місяць.
Перша покупка ОВДП в Приваті була цього місяця.
Зараз заніс більше 400k, тому свідомо йшов на моніторинг.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5052
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 598 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 18 лют, 2025 02:51
Дюрі-бачі Так при якій сумі ФМ свиснув? Після заносу 400к+ разово?
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1342
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 18 лют, 2025 07:22
Visky В ICU ліміт у 400к.Закидав 650к ,250 з них блоканули ,надіслав податкову та обороти з фоп,поставили річній оборот.
-
BonKyr
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 27.08.23
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|2648
|
|
|1
|2321
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|95332
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|