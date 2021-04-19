2. Укргаз не продає ОВДП через свій застосунок, в Дії достатньо є випусків, які можна придбати через Укргаз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 20:22
2. Укргаз не продає ОВДП через свій застосунок, в Дії достатньо є випусків, які можна придбати через Укргаз.
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:28
Navegantes Дякую дуже! просто на цікавий мені випуск в Дії він не пропонував.
А по bondua хтось може щось сказати? На їхній гілці ще в листопаді замовкли, застосунок їхній не працював і обговорювали ОЗДП
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:58
Чи можете з досвіду порадити до якої суми: разового, добового, місячного, квартального, річного надходження коштів ФМ ПБ мовчить?
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:13
Re: Ринок ОВДП
В мене досвід мінімальний, хоч я і клієнт Привату вже років 20 (стипендії, зарплати), але там були суми невеликі, десятки тисяч в місяць.
Перша покупка ОВДП в Приваті була цього місяця.
Зараз заніс більше 400k, тому свідомо йшов на моніторинг.
Додано: Вів 18 лют, 2025 07:22
Visky В ICU ліміт у 400к.Закидав 650к ,250 з них блоканули ,надіслав податкову та обороти з фоп,поставили річній оборот.
Додано: Вів 18 лют, 2025 08:06
Visky Так якраз на пачку $ і свиснув. І вся сума провисіла 5 днів доки зайшла на картку.
У відділенні одразу попередили і рекомендували заносити частинами, але я настояв на своєму, тому дав пояснення і документи у відділенні, а потім через кілька годин був дзвінок із запитаннями
Додано: Вів 18 лют, 2025 08:19
Re: Ринок ОВДП
То-то думаю почему по другим источникам при покупке ОВГЗ Приватовский финмон должен триггериться где-то на 650-700к, а тут такие ужасы. А оказывается речь о финмоне совсем не этой темы, а просто за одноразовый занос крупной суммы наличкой. Тут очевидно, что на 400к просто обязан да и вопрос про необходимость снятия предыдущих бумаг наличкой уже не так уж удивителен.
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