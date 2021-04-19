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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 750751752753
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:16

  Дюрі-бачі написав:moveton
Буквально на днях проходив моніторинг. Подав ОК-7 за 5 років на суму приблизно вдвічі більшу ніж моніторилась. Також попросили виписку із Сенс банку де я в листопаді готівку зняв.
Сам моніторинг зайняв від четверга до понеділка: документи пофоткали, кудись відправили і потім був 1 короткий дзвінок із питаннями про доходи і головне "Чому я ОВДП зняв готівкою і 3 місяці тримав вдома?".

Распечатать Справку о доходах ОК 7 и отнести в Приват на бумаге в отделение? Или другой механизм? Готовлюсь заранее, чтобы не блоканули после завода денег
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:47

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:Распечатать Справку о доходах ОК 7 и отнести в Приват на бумаге в отделение? Или другой механизм? Готовлюсь заранее, чтобы не блоканули после завода денег

Я родзрукував і приніс. Виписку з Сенсу (де знімав готівку) прям у відділенні скинув на вказаний мейл і самі роздрукували.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 750751752753
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