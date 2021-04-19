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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 лют, 2025 13:16
Дюрі-бачі написав:moveton
Буквально на днях проходив моніторинг. Подав ОК-7 за 5 років на суму приблизно вдвічі більшу ніж моніторилась. Також попросили виписку із Сенс банку де я в листопаді готівку зняв.
Сам моніторинг зайняв від четверга до понеділка: документи пофоткали, кудись відправили і потім був 1 короткий дзвінок із питаннями про доходи і головне "Чому я ОВДП зняв готівкою і 3 місяці тримав вдома?".
Распечатать Справку о доходах ОК 7 и отнести в Приват на бумаге в отделение? Или другой механизм? Готовлюсь заранее, чтобы не блоканули после завода денег
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Алексей77
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Додано: Вів 18 лют, 2025 13:47
Алексей77 написав:
Распечатать Справку о доходах ОК 7 и отнести в Приват на бумаге в отделение? Или другой механизм? Готовлюсь заранее, чтобы не блоканули после завода денег
Я родзрукував і приніс. Виписку з Сенсу (де знімав готівку) прям у відділенні скинув на вказаний мейл і самі роздрукували.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 17:36
Visky написав:Navegantes
Дякую дуже! просто на цікавий мені випуск в Дії він не пропонував.
А по bondua хтось може щось сказати? На їхній гілці ще в листопаді замовкли, застосунок їхній не працював і обговорювали ОЗ
ДП
Папери у bondua брав більше року тому. Начебто проблем не було і наразі немає. Додаток працює, можливість дострокового продажу є, але я не пробував. Очікую на виплату за папери 26.02, тоді зможу поділитися наскільки шкидко все відбувається зараз. Але, здається, півроку тому виплата купонів прийшла день в день, тож і зараз не очікую затримки.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 18:30
Visky написав:Navegantes
Дякую дуже! просто на цікавий мені випуск в Дії він не пропонував.
А по bondua хтось може щось сказати? На їхній гілці ще в листопаді замовкли, застосунок їхній не працював і обговорювали ОЗ
ДП
Bondua - це додаток, продавцем буде БТС Брокер. Останній рік, за який є оприлюднена фінзвітність на їх сайті це 2020. Як на мене, це не ок.
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