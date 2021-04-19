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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 750751752753
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:16

  Дюрі-бачі написав:moveton
Буквально на днях проходив моніторинг. Подав ОК-7 за 5 років на суму приблизно вдвічі більшу ніж моніторилась. Також попросили виписку із Сенс банку де я в листопаді готівку зняв.
Сам моніторинг зайняв від четверга до понеділка: документи пофоткали, кудись відправили і потім був 1 короткий дзвінок із питаннями про доходи і головне "Чому я ОВДП зняв готівкою і 3 місяці тримав вдома?".

Распечатать Справку о доходах ОК 7 и отнести в Приват на бумаге в отделение? Или другой механизм? Готовлюсь заранее, чтобы не блоканули после завода денег
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:47

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:Распечатать Справку о доходах ОК 7 и отнести в Приват на бумаге в отделение? Или другой механизм? Готовлюсь заранее, чтобы не блоканули после завода денег

Я родзрукував і приніс. Виписку з Сенсу (де знімав готівку) прям у відділенні скинув на вказаний мейл і самі роздрукували.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:36

  Visky написав:Navegantes Дякую дуже! просто на цікавий мені випуск в Дії він не пропонував.
А по bondua хтось може щось сказати? На їхній гілці ще в листопаді замовкли, застосунок їхній не працював і обговорювали ОЗДП

Папери у bondua брав більше року тому. Начебто проблем не було і наразі немає. Додаток працює, можливість дострокового продажу є, але я не пробував. Очікую на виплату за папери 26.02, тоді зможу поділитися наскільки шкидко все відбувається зараз. Але, здається, півроку тому виплата купонів прийшла день в день, тож і зараз не очікую затримки.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:30

  Visky написав:Navegantes Дякую дуже! просто на цікавий мені випуск в Дії він не пропонував.
А по bondua хтось може щось сказати? На їхній гілці ще в листопаді замовкли, застосунок їхній не працював і обговорювали ОЗДП


Bondua - це додаток, продавцем буде БТС Брокер. Останній рік, за який є оприлюднена фінзвітність на їх сайті це 2020. Як на мене, це не ок.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:47

  moveton написав:
  Дюрі-бачі написав:У відділенні одразу попередили і рекомендували заносити частинами, але я настояв на своєму, тому дав пояснення і документи у відділенні, а потім через кілька годин був дзвінок із запитаннями

То-то думаю почему по другим источникам при покупке ОВГЗ Приватовский финмон должен триггериться где-то на 650-700к, а тут такие ужасы. А оказывается речь о финмоне совсем не этой темы, а просто за одноразовый занос крупной суммы наличкой. Тут очевидно, что на 400к просто обязан да и вопрос про необходимость снятия предыдущих бумаг наличкой уже не так уж удивителен.
Саме так, це збігається і з випадками минулих воєнних років, про які писали, що ФМ реагував на разове/добове поповнення на рівно 400т (був такий пост) і більше.
В ПБ рекомендували заводити менше 400т на добу і перед наступним внесенням купити приватівські ОВДП, мовляв коли ФМ бачить, що пайка пішла на їхні папери, то є лояльним до наступних вливань. Сума загального капіталу в банку та місячні, квартальні, річні ліміти наче індивідуальні і залежать, зокрема, від історії оборотів, реакція м.б. на кратне, аномальне їхнє збільшення. Можна припустити, що до 650т/міс точно безпечно, можливо до 1-1,3 млн
Рекорд прискіпливості ФМ, з моїх даних, в Агропромсперисі: 400т на внесення готівки за час військового стану накопичувально.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:55

Якщо на попередньому аукціоні, справедливо названому невдалим, було розміщено ОВДП на 1 млрд. грн., то цього разу - лише на 250 млн грн. У потенційно можливому діапазоні від 10 млрд. до 0 це набагато ближче до останнього, хоча ще і не нуль.
Порівняно з останнім аукціоном дохідність не зросла. Також не було і заявок, які шановний Сибаріт називав "хуліганськими", які суттєво перевищували граничну дохідність.
Гравці і Мінфін увійшли в клінч - Мінфін не хоче підвищувати дохідіність, а гравці демонструють небажання брати папери з поточною дохідністю? Яким може бути вихід з ситуації - компроміс чи адміністративний тиск? А, можливо, ще зарано робити висновки чи прогнози? Що думають форумчани з цього приводу?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:04

Re: Ринок ОВДП

  AlexTk написав:Що думають форумчани з цього приводу?

19 Лютого
ОВДП, що пропонуються до обміну: 26/02/2025 UA4000204150
ОВДП, що розміщуються: 13/01/2027 UA4000234413

https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:05

  AlexTk написав:Гравці і Мінфін увійшли в клінч - Мінфін не хоче підвищувати дохідіність, а гравці демонструють небажання брати папери з поточною дохідністю? Яким може бути вихід з ситуації - компроміс чи адміністративний тиск? А, можливо, ще зарано робити висновки чи прогнози? Що думають форумчани з цього приводу?

Из какой ситуации? Что ОВГЗ, как кричат уже больше десятка лет - это пирамида, которую приходится постоянно наращивать? Так из неё как раз и наметился выход в виде сворачивания новых заимствований. Обязательно нужно классически довести до краха?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:07

AlexTk Аукціон показовий, я теж звернув на ці аспекти: як під гребінець тільки слухняні заявки, всі задоволені, скромна сума.
Можливо, в світі останніх новин, знизилися очікування подальшого підвищення ставки НБУ, отже тиск на Мінфін видається зараз марним.
Цікаво, що завтра ще аукціон з емісійним перерозміщенням.
Visky
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