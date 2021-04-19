запроваджено новий вид розрахунків за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – "поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів". Це забезпечить можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП – шляхом проведення аукціонів з розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу....
Чесно кажучи, у згортання розміщень не вірю, оскільки дефіцит бюджету треба закривати, а альтернативних варіантів щось не видно. Що гравці поведуться на новий вид розрахунків - а в чому його перевага для інвестора, коли це робиться за тиждень до погашення? Я б розумів, якби це було зроблено зазделегідь і на заміну пропонувалися папери з вищою доідністю, а так який інтерес? Але це на мій ділетантський погляд. Я схиляюся до думки, що Мінфін все ж має підвищити дохідність, хоча б символічно. Але час покаже.
Востаннє редагувалось AlexTk в Вів 18 лют, 2025 20:50, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Це взагалі щось із ряду виходяче! За 6 років що я працюю з ОВДП такого ще ні разу не було. Не подобається мені усе це...
Из какого ряда вон? Ещё в сентябре прямо в этой теме обсудили ж. Никто ничего особенного не увидел. Ну появилась возможность менять бумаги без перевода в деньги в промежутке. Наверное, кому-то удобно. Реже перед финмоном отчитываться.
asti написав:Це взагалі щось із ряду виходяче! За 6 років що я працюю з ОВДП такого ще ні разу не було. Не подобається мені усе це...
Из какого ряда вон? Ещё в сентябре прямо в этой теме обсудили ж. Никто ничего особенного не увидел. Ну появилась возможность менять бумаги без перевода в деньги в промежутке. Наверное, кому-то удобно. Реже перед финмоном отчитываться.
А я блин, как на грех, чтобы не светиться перед финмоном - у меня был очень большой пакет 204150 - несколько раз продавал частями эти бумаги чтобы уменьшить сумму погашения! Выходит, зря...
asti написав:Це взагалі щось із ряду виходяче! За 6 років що я працюю з ОВДП такого ще ні разу не було. Не подобається мені усе це...
Из какого ряда вон? Ещё в сентябре прямо в этой теме обсудили ж. Никто ничего особенного не увидел. Ну появилась возможность менять бумаги без перевода в деньги в промежутке. Наверное, кому-то удобно. Реже перед финмоном отчитываться.
А я блин, как на грех, чтобы не светиться перед финмоном - у меня был очень большой пакет 204150 - несколько раз продавал частями эти бумаги чтобы уменьшить сумму погашения! Выходит, зря...
А чому дарма? Ну була б завтра у Вас більша частина коштів вкладена в UA4000234413 з терміном погашення 27.01.27 і, ймовірно, не максимально можливою дохідністю. І чекали б на Вас ті ж самі потенційні проблеми з фінмоном, тільки пізніше. А завтра у Вас буде широкий вибір варіантів, в тому числі розкидати суму по різних випусках. Чим цей варіант гірший? Що фінмон може причепитися? Сподіваюся, цього не станеться, якщо Ви не будете переправляти гроші в інший банк.