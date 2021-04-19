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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:27

охохо
вже НБУ підсуєтився :)


запроваджено новий вид розрахунків за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – "поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів". Це забезпечить можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП – шляхом проведення аукціонів з розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу....


https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-roz ... -kliyentiv
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:29

asti Сподіваюсь, 26/02/2025 UA4000204150 буде погашено всім хто не поміняє.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:35

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Можливо, в світі останніх новин, знизилися очікування подальшого підвищення ставки НБУ, отже тиск на Мінфін видається зараз марним.


на останньому перегляді обліковки НБУ обіцяв продовжувати підвищувати ставку -

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... vku-do-145

(наприкінці статті)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:47

Чесно кажучи, у згортання розміщень не вірю, оскільки дефіцит бюджету треба закривати, а альтернативних варіантів щось не видно.
Що гравці поведуться на новий вид розрахунків - а в чому його перевага для інвестора, коли це робиться за тиждень до погашення? Я б розумів, якби це було зроблено зазделегідь і на заміну пропонувалися папери з вищою доідністю, а так який інтерес? Але це на мій ділетантський погляд.
Я схиляюся до думки, що Мінфін все ж має підвищити дохідність, хоча б символічно. Але час покаже.
Востаннє редагувалось AlexTk в Вів 18 лют, 2025 20:50, всього редагувалось 1 раз.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:49

  asti написав:Це взагалі щось із ряду виходяче!
За 6 років що я працюю з ОВДП такого ще ні разу не було.
Не подобається мені усе це...

Из какого ряда вон? Ещё в сентябре прямо в этой теме обсудили ж. Никто ничего особенного не увидел. Ну появилась возможность менять бумаги без перевода в деньги в промежутке. Наверное, кому-то удобно. Реже перед финмоном отчитываться.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:58

  Visky написав:asti Сподіваюсь, 26/02/2025 UA4000204150 буде погашено всім хто не поміняє.
Я теж сподіваюся - у мене більша половина
ОВДП - саме ці папери...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:00

  moveton написав:
  asti написав:Це взагалі щось із ряду виходяче!
За 6 років що я працюю з ОВДП такого ще ні разу не було.
Не подобається мені усе це...

Из какого ряда вон? Ещё в сентябре прямо в этой теме обсудили ж. Никто ничего особенного не увидел. Ну появилась возможность менять бумаги без перевода в деньги в промежутке. Наверное, кому-то удобно. Реже перед финмоном отчитываться.
А я блин, как на грех, чтобы не светиться перед финмоном -
у меня был очень большой пакет 204150 - несколько раз продавал частями эти бумаги чтобы уменьшить сумму погашения! Выходит, зря...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:33

  asti написав:
  moveton написав:
  asti написав:Це взагалі щось із ряду виходяче!
За 6 років що я працюю з ОВДП такого ще ні разу не було.
Не подобається мені усе це...

Из какого ряда вон? Ещё в сентябре прямо в этой теме обсудили ж. Никто ничего особенного не увидел. Ну появилась возможность менять бумаги без перевода в деньги в промежутке. Наверное, кому-то удобно. Реже перед финмоном отчитываться.
А я блин, как на грех, чтобы не светиться перед финмоном -
у меня был очень большой пакет 204150 - несколько раз продавал частями эти бумаги чтобы уменьшить сумму погашения! Выходит, зря...

А чому дарма? Ну була б завтра у Вас більша частина коштів вкладена в UA4000234413 з терміном погашення 27.01.27 і, ймовірно, не максимально можливою дохідністю. І чекали б на Вас ті ж самі потенційні проблеми з фінмоном, тільки пізніше. А завтра у Вас буде широкий вибір варіантів, в тому числі розкидати суму по різних випусках. Чим цей варіант гірший? Що фінмон може причепитися? Сподіваюся, цього не станеться, якщо Ви не будете переправляти гроші в інший банк.
AlexTk
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