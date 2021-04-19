Додано: Сер 19 лют, 2025 00:18

asti написав: Ну, все причастные думаю поняли, что я имел ввиду Минфин. И тем не менее - продолжаю недоумевать! Ну, все причастные думаю поняли, что я имел ввиду Минфин. И тем не менее - продолжаю недоумевать!

А в чём недоумение? Минфон по задумке - это не дойная корова, а как раз наоборот. Заинтересован деньги нужно брать под проценты поменее, а сроком на поболее именно потому, что ситуация в стране не понятная и через несколько лет может и отдавать некому будет, а может и придётся. В идеале уже имеющиеся долги постараться реструктурировать на отдачу в будущем: так и остаток на счёте казначейства не нужно шатать и от такого шага точно не получится, что кто-то на погашенное сейчас новых бумаг уже не купит. Вроде, так и предлагает. Наоборот, ему было бы странно предлагать много высокодоходных коротких бумаг на которых шибко умные пересичные наварятся и потом свалят в валюту при более серьёзных признаках большого шухера.Да, разумеется, можно грести деньги, обещая на них любые проценты и этим дальше громоздить пирамиду, которая, чем выше, тем при неминуемом падении разрушительнее. А оно реально надо? Вон, в России аналогичная пирамида в 1998 рухнула. Так почему-то после этого и гривна сильно похудела. А если местная рухнет, то гривна в лучшем случае повторит судьбу купонокарбованца.