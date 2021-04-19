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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:37

  asti написав:Я недоумеваю по поводу действий НБУ - вместо того чтобы предложить на следующий аукцион большое количество выпусков бумаг, в том числе и коротких - полгода/год учитывая ситуацию в мире и стране, они предлагают обмен
на двухгодичную бумагу... Прелестно!

Вот нам только не хватало, чтобы ещё и НБУ на аукционе бумаги предлагал :twisted:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:55

  moveton написав:
  asti написав:Я недоумеваю по поводу действий НБУ - вместо того чтобы предложить на следующий аукцион большое количество выпусков бумаг, в том числе и коротких - полгода/год учитывая ситуацию в мире и стране, они предлагают обмен
на двухгодичную бумагу... Прелестно!

Вот нам только не хватало, чтобы ещё и НБУ на аукционе бумаги предлагал :twisted:

А! Точно! Оговорка по Фрейду.
Ну, все причастные думаю поняли, что я имел ввиду Минфин. И тем не менее - продолжаю недоумевать!
Может ближе к следующей неделе что-то надумают//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:18

  asti написав:Ну, все причастные думаю поняли, что я имел ввиду Минфин. И тем не менее - продолжаю недоумевать!

А в чём недоумение? Минфон по задумке - это не дойная корова, а как раз наоборот. Заинтересован деньги нужно брать под проценты поменее, а сроком на поболее именно потому, что ситуация в стране не понятная и через несколько лет может и отдавать некому будет, а может и придётся. В идеале уже имеющиеся долги постараться реструктурировать на отдачу в будущем: так и остаток на счёте казначейства не нужно шатать и от такого шага точно не получится, что кто-то на погашенное сейчас новых бумаг уже не купит. Вроде, так и предлагает. Наоборот, ему было бы странно предлагать много высокодоходных коротких бумаг на которых шибко умные пересичные наварятся и потом свалят в валюту при более серьёзных признаках большого шухера.

Да, разумеется, можно грести деньги, обещая на них любые проценты и этим дальше громоздить пирамиду, которая, чем выше, тем при неминуемом падении разрушительнее. А оно реально надо? Вон, в России аналогичная пирамида в 1998 рухнула. Так почему-то после этого и гривна сильно похудела. А если местная рухнет, то гривна в лучшем случае повторит судьбу купонокарбованца.
moveton
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