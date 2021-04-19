asti написав:Я недоумеваю по поводу действий НБУ - вместо того чтобы предложить на следующий аукцион большое количество выпусков бумаг, в том числе и коротких - полгода/год учитывая ситуацию в мире и стране, они предлагают обмен на двухгодичную бумагу... Прелестно!
Вот нам только не хватало, чтобы ещё и НБУ на аукционе бумаги предлагал
asti написав:Я недоумеваю по поводу действий НБУ - вместо того чтобы предложить на следующий аукцион большое количество выпусков бумаг, в том числе и коротких - полгода/год учитывая ситуацию в мире и стране, они предлагают обмен на двухгодичную бумагу... Прелестно!
Вот нам только не хватало, чтобы ещё и НБУ на аукционе бумаги предлагал
А! Точно! Оговорка по Фрейду. Ну, все причастные думаю поняли, что я имел ввиду Минфин. И тем не менее - продолжаю недоумевать! Может ближе к следующей неделе что-то надумают//)
asti написав:Ну, все причастные думаю поняли, что я имел ввиду Минфин. И тем не менее - продолжаю недоумевать!
А в чём недоумение? Минфон по задумке - это не дойная корова, а как раз наоборот. Заинтересован деньги нужно брать под проценты поменее, а сроком на поболее именно потому, что ситуация в стране не понятная и через несколько лет может и отдавать некому будет, а может и придётся. В идеале уже имеющиеся долги постараться реструктурировать на отдачу в будущем: так и остаток на счёте казначейства не нужно шатать и от такого шага точно не получится, что кто-то на погашенное сейчас новых бумаг уже не купит. Вроде, так и предлагает. Наоборот, ему было бы странно предлагать много высокодоходных коротких бумаг на которых шибко умные пересичные наварятся и потом свалят в валюту при более серьёзных признаках большого шухера.
Да, разумеется, можно грести деньги, обещая на них любые проценты и этим дальше громоздить пирамиду, которая, чем выше, тем при неминуемом падении разрушительнее. А оно реально надо? Вон, в России аналогичная пирамида в 1998 рухнула. Так почему-то после этого и гривна сильно похудела. А если местная рухнет, то гривна в лучшем случае повторит судьбу купонокарбованца.
Не обіцяв, а прогнозував на фоні посилення інфляції. Ситуація змінюється, не знаю чи є оцінки (зміни) поточної інфляції з 23.1, але ₴ суттєво укріпилася з 2ї декади січня. Он в рашці прогнозували підвищення ставки на 2-х минулих засіданнях, а ЦБР не підняв при укріпленні курсу р-бля. Тож все може бути
asti написав:Ну, все причастные думаю поняли, что я имел ввиду Минфин. И тем не менее - продолжаю недоумевать!
А в чём недоумение? Минфон по задумке - это не дойная корова, а как раз наоборот. Заинтересован деньги нужно брать под проценты поменее, а сроком на поболее именно потому, что ситуация в стране не понятная и через несколько лет может и отдавать некому будет, а может и придётся. В идеале уже имеющиеся долги постараться реструктурировать на отдачу в будущем: так и остаток на счёте казначейства не нужно шатать и от такого шага точно не получится, что кто-то на погашенное сейчас новых бумаг уже не купит. Вроде, так и предлагает. Наоборот, ему было бы странно предлагать много высокодоходных коротких бумаг на которых шибко умные пересичные наварятся и потом свалят в валюту при более серьёзных признаках большого шухера.
Да, разумеется, можно грести деньги, обещая на них любые проценты и этим дальше громоздить пирамиду, которая, чем выше, тем при неминуемом падении разрушительнее. А оно реально надо? Вон, в России аналогичная пирамида в 1998 рухнула. Так почему-то после этого и гривна сильно похудела. А если местная рухнет, то гривна в лучшем случае повторит судьбу купонокарбованца.
Но я всё равно не совсем понимаю - это же вроде не принудительная конвертация одних бумаг в другие. Какой смысл мне, как держателю, за неделю до погашения конвертировать свои бумаги в какие-то другие, при том что ожидается в недалёком будущем повешение ставок по ним вследствие повешения учётки о котором говорит НБУ?