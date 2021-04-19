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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:37

  asti написав:Я недоумеваю по поводу действий НБУ - вместо того чтобы предложить на следующий аукцион большое количество выпусков бумаг, в том числе и коротких - полгода/год учитывая ситуацию в мире и стране, они предлагают обмен
на двухгодичную бумагу... Прелестно!

Вот нам только не хватало, чтобы ещё и НБУ на аукционе бумаги предлагал :twisted:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:55

  moveton написав:
  asti написав:Я недоумеваю по поводу действий НБУ - вместо того чтобы предложить на следующий аукцион большое количество выпусков бумаг, в том числе и коротких - полгода/год учитывая ситуацию в мире и стране, они предлагают обмен
на двухгодичную бумагу... Прелестно!

Вот нам только не хватало, чтобы ещё и НБУ на аукционе бумаги предлагал :twisted:

А! Точно! Оговорка по Фрейду.
Ну, все причастные думаю поняли, что я имел ввиду Минфин. И тем не менее - продолжаю недоумевать!
Может ближе к следующей неделе что-то надумают//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 00:18

  asti написав:Ну, все причастные думаю поняли, что я имел ввиду Минфин. И тем не менее - продолжаю недоумевать!

А в чём недоумение? Минфон по задумке - это не дойная корова, а как раз наоборот. Заинтересован деньги нужно брать под проценты поменее, а сроком на поболее именно потому, что ситуация в стране не понятная и через несколько лет может и отдавать некому будет, а может и придётся. В идеале уже имеющиеся долги постараться реструктурировать на отдачу в будущем: так и остаток на счёте казначейства не нужно шатать и от такого шага точно не получится, что кто-то на погашенное сейчас новых бумаг уже не купит. Вроде, так и предлагает. Наоборот, ему было бы странно предлагать много высокодоходных коротких бумаг на которых шибко умные пересичные наварятся и потом свалят в валюту при более серьёзных признаках большого шухера.

Да, разумеется, можно грести деньги, обещая на них любые проценты и этим дальше громоздить пирамиду, которая, чем выше, тем при неминуемом падении разрушительнее. А оно реально надо? Вон, в России аналогичная пирамида в 1998 рухнула. Так почему-то после этого и гривна сильно похудела. А если местная рухнет, то гривна в лучшем случае повторит судьбу купонокарбованца.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 01:56

  greenozon написав:
  Visky написав:Можливо, в світі останніх новин, знизилися очікування подальшого підвищення ставки НБУ, отже тиск на Мінфін видається зараз марним.


на останньому перегляді обліковки НБУ обіцяв продовжувати підвищувати ставку -

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... vku-do-145
(наприкінці статті)
Не обіцяв, а прогнозував на фоні посилення інфляції. Ситуація змінюється, не знаю чи є оцінки (зміни) поточної інфляції з 23.1, але ₴ суттєво укріпилася з 2ї декади січня. Он в рашці прогнозували підвищення ставки на 2-х минулих засіданнях, а ЦБР не підняв при укріпленні курсу р-бля. Тож все може бути
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:42

  moveton написав:
  asti написав:Ну, все причастные думаю поняли, что я имел ввиду Минфин. И тем не менее - продолжаю недоумевать!

А в чём недоумение? Минфон по задумке - это не дойная корова, а как раз наоборот. Заинтересован деньги нужно брать под проценты поменее, а сроком на поболее именно потому, что ситуация в стране не понятная и через несколько лет может и отдавать некому будет, а может и придётся. В идеале уже имеющиеся долги постараться реструктурировать на отдачу в будущем: так и остаток на счёте казначейства не нужно шатать и от такого шага точно не получится, что кто-то на погашенное сейчас новых бумаг уже не купит. Вроде, так и предлагает. Наоборот, ему было бы странно предлагать много высокодоходных коротких бумаг на которых шибко умные пересичные наварятся и потом свалят в валюту при более серьёзных признаках большого шухера.

Да, разумеется, можно грести деньги, обещая на них любые проценты и этим дальше громоздить пирамиду, которая, чем выше, тем при неминуемом падении разрушительнее. А оно реально надо? Вон, в России аналогичная пирамида в 1998 рухнула. Так почему-то после этого и гривна сильно похудела. А если местная рухнет, то гривна в лучшем случае повторит судьбу купонокарбованца.

Но я всё равно не совсем понимаю - это же вроде не принудительная конвертация одних бумаг в другие.
Какой смысл мне, как держателю, за неделю до погашения конвертировать свои бумаги в какие-то другие, при том что ожидается в недалёком будущем повешение ставок по ним вследствие повешения учётки о котором говорит НБУ?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 10:09

  asti написав:Какой смысл мне, как держателю, за неделю до погашения конвертировать свои бумаги в какие-то другие, при том что ожидается в недалёком будущем повешение ставок по ним вследствие повешения учётки о котором говорит НБУ?

Боже, это высокие отношения китов. Учётная ставка вообще не имеет прямого отношения к доходности, которую предлагает Минфин, и та доходность - это не единственный фактор. Например, подозреваю, что немаловажно, что UA4000204150, которые сейчас погашаются - это бенчмарк ОВГЗ. Правда, без звёздочки. А UA4000234413 там нету. Может и не важно. Пройдёт сегодня аукцион и увидим на какие суммы смысл облегчить жизнь Минфину некоторыми держателями всё таки увиделся. Думаю, что будет больше нуля. Пересичному это должно быть интересно чисто академически. Его на такой аук и пустят-то ещё лет через дюжину в хорошем случае, а на погашение его копеечных сумм у Минфина денег пока хватит.
moveton
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