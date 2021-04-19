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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 20:41

Підкажіть, чи є хто приймає (з фіксингом ціни)/виконує заявки на купівлю в неробочий час, зокрема в сб?
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:27

  Visky написав:Підкажіть, чи є хто приймає (з фіксингом ціни)/виконує заявки на купівлю в неробочий час, зокрема в сб?

Сенс робив
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:09

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:У Райфа з 25/02 починають діяти нові Правила обслуговування фізосіб.
Зокрем

Райф то такий собі треш, не всі документи їм підходять, а у фінмоні сидять цариці, з якими спілкування неможливе. Доводив два місяці, що соціальний платіж за загибель воїна - то кошти нашої родини. Пофіг, залишок коштів по заяві на закриття рахунку перевели з позначкою фінансування тероризму та незаконно отримані. Банку, що прийняв платіж від недобанку всі документи підійшли. Обережно з тим Райфом.
А у який банк переводили?
asti
 
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  #<1 ... 757758759760
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