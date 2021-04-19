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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 21 лют, 2025 20:41
Підкажіть, чи є хто приймає (з фіксингом ціни)/виконує заявки на купівлю в неробочий час, зокрема в сб?
Додано: Суб 22 лют, 2025 09:27
Додано: Нед 23 лют, 2025 11:09
А у який банк переводили?
Додано: Нед 23 лют, 2025 13:37
Re: Щодо особливостей фінмоніторингу доходів від ОВДП
Думаю кожен стикався із різними формами документів із ОВДП у різних продавців (замовлення, договори купівлі-продажу, виписки, купонні виплати тощо). Працюю із Приватом, Сенсом, Кінто, ІКУ, Універом та Бондом. За останні три роки у мене сформувалися дуже об’ємні папки (звісно на комп’ютері) за кожною із ОВДП. При цьому окремі папери купувалися у різних продавців. Збір та формування цих матеріалів, як на мене, вкрай не приємні. Далі подати будь-кому ці документи не можливо!
У відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків зазначені всі: доходи від цінних паперів (код 129), дивіденди (код 109), а також інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями (код 183 – були окремі досить суттєві виплати, але не зовсім розумію відмінність від коду 129).
Сутність питання:
- по-перше, чи є для нас (інвесторів у ОВДП) відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків САМОДОСТАТНІМ документом (тобто відпадає потреба у зборі та зберіганні усього того вище зазначеного «мотлоху»);
- по-друге, відмінність між кодами 129 та 183;
- по-третє, у відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків не обліковуються доходи – процентні надходження від депозитів. Написав до ДПС. Ваші думки з цього.
P.S. Передбачаю зауваження (навіть знаю від кого) – повідомлення не у тій гілці – йдіть до теми фінмоніторингу. Вважаю, що наші спільні питання можуть бути розглянуті саме тут.
Додано: Нед 23 лют, 2025 14:28
Re: Ринок ОВДП
Займаюсь ОВДП з 2017, зберігаю документи по кожній угоді купівлі/продажу. Це трохи напружувало спочатку, але потім перетворилося на звичайну рутину. Як показав досвід, це спрощує спілкування з банками, коли ти можеш чітко пояснити кожну операцію, надати документи. Хоча і був один прикрий випадок, коли буквально на пальцях приходилося пояснювати не зовсім компетентним "фахівцям" що і як купувалося, джерела коштів, буквально малювати хронологію подій.
Код 129 - це виплата купону по ОВДП, код 183 - різниця вартості між купівлею та продажем, код 112 (у кого є) - це дохід по корпоративним облігаціям.
Додано: Нед 23 лют, 2025 14:29
Самодостаточным для чего конкретно? Нет единых правил финмона. Есть презумпция виновности клиента, согласно которой он должен в произвольный момент мочь доказать банку, что он не верблюд согласно фантазии конкретного банка. Кто-то удовлетворяется справкой о доходах, кому-то или тем же, но в других случаях, подавай более развёрнутую документальную историю на неопределённый срок. Вплоть до требования невозможного, в частности, что сумма под финмоном (например, полное погашение ОВГЗ, включая тело) по мнению этого банка обязана быть заработана за три последних года минус 30% на проесть.
Отличия в кодах - это больше вопрос к тому, кто давал данные в налоговую. Вон у меня за прошлый год в справке только из пунктов, относящихся к облигациям (дивиденды - это к ним не должно бы быть, но верю, что у кого-то и они есть):
- 110 Пpoцeнти
- 112 Iнвестицiйний прибуток вiд операцiй з цiнними паперами
- 129 Доходи вiд цiнних паперiв
- 183 Iнвестицiйний прибуток вiд операцiй з борговими зобов'язаннями
Если в теории, как должно быть, то
Исходная посылка не верна. В справку о доходах проценты от депозитов (как и сумма оплаченных с них налогов, кстати) ВКЛЮЧАЮТСЯ. Другой вопрос, что банки сами в налоговую эту информацию персонально не шлют потому, что типа банковская тайна. Резидент может задекларировать эти доходы самостоятельно. Более того, если он вообще подаёт декларацию, то даже и обязан. Потом за такую декларацию налоговая наверняка попросит небесплатные справки из банка (я в Привате уже разик такую оформлял. Больше не хочу) о том, что действительно такие выплаты имели место.
Додано: Нед 23 лют, 2025 14:31
Re: Ринок ОВДП
Податкові агенти – банки які нараховують доходи у вигляді процентів у податковому розрахунку відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок та загальну суму утриманого з них податку.
При цьому, у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані такі доходи.
Додано: Нед 23 лют, 2025 14:53
Re: Ринок ОВДП
Щиро вдячний шановним Navegantes та moveton за розгорнуті відповіді. Для себе зробив два висновки: по-перше, рутинного накопичення не уникнути (дійсно якщо все обліковувати у режимі реального часу наче нічого, а от якщо хоч трохи запустив - квест!); по-друге, буду намагатися самостійно доводити процентний прибуток з депозитів (договір на відкриття, виписка нарахованих відсотків, платіжні інструкції щодо повернення...)
Додано: Нед 23 лют, 2025 22:13
Додано: Пон 24 лют, 2025 00:47
У «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ) можуть вилучити ліцензії на торгівлю цінними паперами після введення санкцій проти його бенефіціарного власника Петра Порошенка. Відповідне рішення розглядає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Інформація про це міститься у відповіді НКЦПФР на запит видання «Економічна правда».
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