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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 24 лют, 2025 08:01
VASH написав:
Думаю кожен стикався із різними формами документів із ОВДП у різних продавців (замовлення, договори купівлі-продажу, виписки, купонні виплати тощо). Працюю із Приватом, Сенсом, Кінто, ІКУ, Універом та Бондом. За останні три роки у мене сформувалися дуже об’ємні папки (звісно на комп’ютері) за кожною із ОВДП. При цьому окремі папери купувалися у різних продавців. Збір та формування цих матеріалів, як на мене, вкрай не приємні. Далі подати будь-кому ці документи не можливо!
У відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків зазначені всі: доходи від цінних паперів (код 129), дивіденди (код 109), а також інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями (код 183 – були окремі досить суттєві виплати, але не зовсім розумію відмінність від коду 129).
Сутність питання:
- по-перше, чи є для нас (інвесторів у ОВДП) відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків САМОДОСТАТНІМ документом (тобто відпадає потреба у зборі та зберіганні усього того вище зазначеного «мотлоху»);
- по-друге, відмінність між кодами 129 та 183;
- по-третє, у відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків не обліковуються доходи – процентні надходження від депозитів. Написав до ДПС. Ваші думки з цього.
P.S. Передбачаю зауваження (навіть знаю від кого) – повідомлення не у тій гілці – йдіть до теми фінмоніторингу. Вважаю, що наші спільні питання можуть бути розглянуті саме тут.
Коротко. Інвестувати можно в межах трирічного офіційного прибутку. Все інше - 95:квартал.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 13:53
Visky написав: Алексей77 написав:
указывать карту Е пидримка Привата для выплаты всей суммы на нее?
А з Привата як думаєте виводити? І якщо суми лямові? Чи Ви тільки перевкладаєтесь, без виводу основної частки?
Выводить с лимитами через кассу придется. У них максимальный процент по овгз. Если не это то его не рассматривал вообще
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Додано: Пон 24 лют, 2025 14:25
Сьогодні була потреба достроково продати частину паперів 4150. Пакети були в різних продавців, обрав Сенс. Гроші на рахунку майже миттєво. Цікавий, як на мене, момент – якщо передбачається (припускається) можливість дострокового продажу, то важливіша не дохідність при продажу, а ціна зворотнього викупу, яку достатньо стабільно підтримує продавець (брокер). Наприклад, для порівняння сьогодні Сенс ту ж 4150 викупає по 1078.31грн, а той же Бонд – лише 1075.22грн (не переглядав ціну викупу не менше тижня). За моїми спостереженнями Сенс найбільш стабільно підтримує котировки. Приват же, при загальній вищій дохідності, менш передбачуваний. Так насьогодні за рядом бумаг ціна викупу висока, а от за 7518 - лише 889,85 (значно нижча за інших продавців).
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Додано: Пон 24 лют, 2025 14:33
VASH написав:
Цікавий, як на мене, момент – якщо передбачається (припускається) можливість дострокового продажу, то важливіша не дохідність при продажу, а ціна зворотнього викупу, яку достатньо стабільно підтримує продавець (брокер)
Учитывая, что покупать можно у одного, а продавать другому, то момент, что один из независимых множителей важнее другого реально математически интересный
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