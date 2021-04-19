VASH написав:

Думаю кожен стикався із різними формами документів із ОВДП у різних продавців (замовлення, договори купівлі-продажу, виписки, купонні виплати тощо). Працюю із Приватом, Сенсом, Кінто, ІКУ, Універом та Бондом. За останні три роки у мене сформувалися дуже об’ємні папки (звісно на комп’ютері) за кожною із ОВДП. При цьому окремі папери купувалися у різних продавців. Збір та формування цих матеріалів, як на мене, вкрай не приємні. Далі подати будь-кому ці документи не можливо!У відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків зазначені всі: доходи від цінних паперів (код 129), дивіденди (код 109), а також інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями (код 183 – були окремі досить суттєві виплати, але не зовсім розумію відмінність від коду 129).Сутність питання:- по-перше, чи є для нас (інвесторів у ОВДП) відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків САМОДОСТАТНІМ документом (тобто відпадає потреба у зборі та зберіганні усього того вище зазначеного «мотлоху»);- по-друге, відмінність між кодами 129 та 183;- по-третє, у відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків не обліковуються доходи – процентні надходження від депозитів. Написав до ДПС. Ваші думки з цього.P.S. Передбачаю зауваження (навіть знаю від кого) – повідомлення не у тій гілці – йдіть до теми фінмоніторингу. Вважаю, що наші спільні питання можуть бути розглянуті саме тут.