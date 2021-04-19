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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 760761762763>
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:41

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Можно из любого ДУ переводить в другой.

І як це практично зробити. Не зустрічав ні одного посилання в додатках брокерів про перевод паперів до іншого.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:48

  edgar_po написав:так то вже інша історія. І який приблизно тариф ?

Тарифы у каждого ДУ свои, отличаться могут сильно и в зависимости от кучи условий. Например, физику военные бумаги перевести с Привата на Сенс сейчас приблизительно ноль, вроде. Но я не успеваю за всеми изменениями тарифов следить.

  edgar_po написав:З'їдає різницю в цінах ?

Как сравнивать, учитывая, что обычно стоимость перевода не зависит от количества бумаг? При достаточно большом количестве бумаг точно через перевод выгоднее будет.

  edgar_po написав:
  moveton написав:Можно из любого ДУ переводить в другой.

І як це практично зробити. Не зустрічав ні одного посилання в додатках брокерів про перевод паперів до іншого.

Письмами в депозитарные отделы. Вот, например, инструкция от Сенса.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 24 лют, 2025 15:54, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:54

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:Плюс треба зважати на можливі тарифи при переказах між депозитаріями

так то вже інша історія. І який приблизно тариф ? З'їдає різницю в цінах ?


Запитайте у брокера, у всіх різні тарифи. Наприклад, Універ вказує так "Зарахування власних ЦП з іншої депозитарної установи" входить до щомісячної плати за комплексне депозитарне обслуговування. Якщо маєте ОВДП в Універі, то зарахування з іншої установи буде безкоштовним. Скільки візьме установа-відправник - треба запитувати окремо.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:58

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:сьогодні Сенс ту ж 4150 викупає по 1078.31грн, а той же Бонд – лише 1075.22грн

поки переведеш ті 100 паперів, витратиш два дні, плату за тариф двох депозитаріїв та ще комісію НБУ тре заплатити, то тих 300 грн. різниці й не вистачить. То якщо 10 тис паперів то може і є якийсь сенс довбатися, а так то все теорія.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 16:59

Тарифы у каждого ДУ свои, отличаться могут сильно и в зависимости от кучи условий. Например, физику военные бумаги перевести с Привата на Сенс сейчас приблизительно ноль, вроде. Но я не успеваю за всеми изменениями тарифов следить.

Зачисление на счет ДУ Сенсбанка от другого брокера тарифицируются в 300 грн. вне зависимости от количества переводимых ценных бумаг.

Как сравнивать, учитывая, что обычно стоимость перевода не зависит от количества бумаг? При достаточно большом количестве бумаг точно через перевод выгоднее будет.

Если Вы переводите, скажем с ICU, то готовьте еще 500 грн. за один лот (т.е. отдельно начисляется тариф за определенный ISIN).
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:22

Re: Ринок ОВДП

Получается у Привата и ICU максимальная доходность на длинных?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:42

Re: Ринок ОВДП

  de Montaigne написав:При достаточно большом количестве бумаг точно через перевод выгоднее будет.

+ зразу треба готувати відповідь для фінмоніторингу "откуда дровишки". Відповідь та я ж купив ОВДП у того дядьки (брокера), думаю, не підійде.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:02

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:Відповідь та я ж купив ОВДП у того дядьки (брокера), думаю, не підійде.

Почему, собственно, если об этом договор есть? Мониторингу всё равно у кого покупалось. И готовиться к нему нужно одинаково у кого бы ни была покупка. Ну может ещё договор о переводе попросит, его тоже нужно не терять.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:07

Re: Ринок ОВДП

Пумб продает ОВГЗ? Какая процедура? в Приложении мобильном нет...
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:10

  Алексей77 написав:
  Visky написав:А з Привата як думаєте виводити? І якщо суми лямові? Чи Ви тільки перевкладаєтесь, без виводу основної частки?

Выводить с лимитами через кассу придется. У них максимальный процент по овгз. Если не это то его не рассматривал вообще
Отож, і чи варто воно? Безкомісійного виводу, навіть з переказом родичу в межах ПБ, нема, вірніше він є по Універсалці, але ж з неї каса візьме 1%.
1 лям забирати рівно 2 тижні (за винятком суботніх відділень, тоді мінус 1-2 дні), і це якщо затримок не вийде з обох сторін.
Visky
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